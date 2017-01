Jogo Sport x The Strongest AO VIVO online na Taça Ariano Suassuna 2017

Atualiza o conteúdo

Provável escalação do The Strongest: Daniel Vaca; Ramiro Ballivian, Fernando Marteli, Luis Maldonado e Marvin Bajarano; Raúl Castro, Diego Wayar e Alejandro Chumacero; Pablo Escobar, Matías Alonso e Rodrigo Vargas

"Essas partidas amistosas têm muitas mudanças e estão mais focados na disputa pela vaga. Espera-se obter o melhor de seus jugadores e creio que todos os times que enfrentamos aproveitaram ao máximo. Os resultados são pouco importantes e o desempenho é o que interessa ao nosso treinador", declarou

Atacante dos aurinegros, Rodrigo Vargas reconhece que o período de pré-temporada possui muitas mudanças e, por isso, a equipe não consegue resultados positivos. Para o velocista, o importante ao treinador é o rendimento dos atletas

O comandante César Farías opta por fazer mistério, uma vez que é o último teste do time antes dos jogos oficiais na atual temporada. A principal competição para ser disputada é a Copa Libertadores, tratada como prioridade

Já o Tigre, por sua vez, deve ter como titular um velho conhecido dos pernambucanos. O meia Alejandro Chumacero, que esteve no clube em 2013, está cotado para iniciar entre os 11

Sem mistérios e, caso não haja mudanças, o Leão vai a campo com: Magrão, Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Renê; Rithely, Ronaldo, Everton Felipe, Diego Souza e Rogério; Leandro Pereira

"A princípio, vamos trocar todos os jogadores no intervalo, com uma equipe atuando no primeiro tempo e outra no segundo. É uma forma de observar melhor dentro da partida para que a gente analise melhor a equipe para a montagem na estreia da Copa do Nordeste diante do Sampaio Corrêa na Ilha do Retiro", disse

Confirmando que vai com uma escalação em cada tempo no Sport x The Strongest ao vivo hoje, o técnico Daniel Paulista destaca que apenas o atacante Leandro Pereira será titular no confronto. O uso de dois times deve-se à fase de observação nesse início de temporada

Campeão do Apertura 2016 do boliviano, o The Strongest chega para o quarto duelo de pré-temporada, visando a disputa da Libertadores. Até o momento, total de duas derrotas e um empate, diante de Banfield-ARG, Villa Dálmine-ARG e Zulia-VEN

A equipe da Praça da Bandeira manteve a base do elenco e só perdeu dois dos jogadores ditos titulares. O costa-riquenho Rodney Wallace, que ainda não voltou após o período de férias, e o atacante colombiano Ruiz, por conta do fim do empréstimo

Após quase ser rebaixado na Série A do Campeonato Brasileiro, os rubro-negros chegam com apenas quatro reforços para a atual temporada. Foram oficializados o lateral-direito Raul Prata, o meia-atacante Marquinhos e os atacantes Leandro Pereira e Paulo Henrique, além dos destaques na Copa São Paulo de Futebol Júnior integrados ao grupo

No ano passado, os leoninos saíram com o título após baterem o Argentinos Juniors, por 2 a 0, em jogo realizado na Ilha do Retiro. Os gols foram marcados pelo meia Everton Felipe e o atacante Túlio de Melo, com apenas o meio-campista seguindo no elenco

