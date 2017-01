Daniel Paulista minimiza expulsão e destaca empenho do Sport no título da Taça Ariano Suassuna

Estreante pelo Leão, atacante Paulo Henrique foi elogiado pelo técnico (Foto: Genival Fernandes/Especial à VAVEL Brasil)

Com dois times distintos, o Sport recebeu o The Strongest na terceira edição da Taça Ariano Suassuna. Apesar de conseguir empolgar, por ter ficado com um a menos pela expulsão de Ronaldo Alves, o Leão foi mais eficiente e levou a melhor após pênaltis, vencendo por 4 a 2 e empatando por 1 a 1 durante o tempo normal. O primeiro gol de 2017 foi do volante Rithely, que atuou apenas na primeira etapa.

Apesar de não ter saído vencedor durante os 90 minutos, a atuação do time rubro-negro foi elogiada pelo treinador Daniel Paulista, que viu a determinação dos jogadores em tentar buscar o resultado na segunda parte. O comandante lamentou a expulsão, todavia aprovou a entrada de Paulo Henrique e Fábio, que desempenharam a função de Leandro, sacado devido à inferioridade numérica.

"O intuito do amistoso era observar os atletas, ainda que vencer fosse importante. Tivemos pouco tempo para os treinos táticos, ainda que já houvesse entrosamento. A expulsão de Ronaldo atrapalhou no nosso planejamento, principalmente no segundo tempo, já que fizemos uma movimentação diferente. Leandro saiu por conta de uma pancada no quadril, mesmo que testasse Fábio e Paulo Henrique na função apenas no segundo tempo. Paulo e Fábio, inclusive, entraram bem e ajudaram a equipe quando estiveram em campo", garantiu Daniel, que deixa em aberto novas contratações e substituto de Diego Souza no duelo com o Sampaio Corrêa, por conta da convocação para Seleção Brasileira.

Volante Rithely marcou o primeiro gol leonino na temporada (Foto: Williams Aguiar/Sport)

"Estou satisfeito com o elenco, pois temos uma boa base e temos um equilíbrio para as posições. Seguiremos no mercado procurando uma oportunidade para reforços pontuais. Nossa atuação até a expulsão e, principalmente no setor ofensivo pelas trocas de passes, me agradou. Depois disso, aprovei a determinação do time em querer jogar. Ainda não defini o substituto de Diego (vai estar na Seleção), mas os treinos antes do jogo (ante o Sampaio) vão ajudar nisso. Nossa questão física ficou comprometida nessa primeira partida da temporada", emendou, falando ainda sobre o curto espaço para preparação.

“Nós nos preparamos pouco e a pré-temporada acabou ficando curta. Tentaremos dar ritmo ao time com os jogos, visando procurar espaços no adversário com o desenrolar de como tiver. Penso até em dar uma mudança no esquema, afinal todos eles estão aptos para jogar e foram bem. Vamos analisar o Sampaio, como eles estão se preparando e sair com a vitória já nessa estreia”, completou.

Meia-atacante colombiano Reinaldo Lenis foi um dos remanescentes de 2016 (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Exaltando o grupo, o técnico leonino ressalta a importância dos atletas serem polivalentes, uma vez que dá novas opções para manter o estilo de jogo. O ex-volante do clube pernambucano destaca que o ritmo e o entrosamento vão vir com o andamento das partidas, visando trazer o máximo de peças acessíveis, principalmente nas finanças.

“Diego é substituível sim, pois nós temos jogadores para desempenhar a função. Podemos até mexer o esquema tático, porém temos opções para manter o estilo de jogo. A sequência de jogos é quem vai ditar o ritmo, mas gostei do que vi e o empenho desse time, já que buscaram jogar e buscar o resultado. Esses jogadores estão focados nesse início, mas temos uma peça em cada posição e novas chegadas dependerão de análise da comissão técnica, além da questão financeira do clube”, encerrou.

Na próxima quarta-feira (25), às 19h45 (de Brasília), o escrete da Praça da Bandeira volta aos campos. O adversário vai ser o Sampaio Corrêa, na Ilha do Retiro, em confronto a ser realizado pela 1ª rodada da Copa do Nordeste 2017. A equipe está no Grupo C, composto também por Ríver-PI e Juazeirense-BA.