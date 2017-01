Augusto Carreras mostra otimismo em possível retorno de André ao Sport

De acordo com alguns jornalistas que acompanham o Sporting diariamente, o atacante deve deixar o time até fevereiro (Foto: Carlos Ezequiel Vannoni/Divulgação/Sport)

Após o final do Campeonato Brasileiro do ano passado, o nome do atacante André ganhou força pelas bandas da Ilha do Retiro para fazer parte do elenco em 2017. Desde então, o Sport vem travando uma “briga” com o Sporting-POR e principalmente com seu treinador Jorge Jesus, para poder contar com o atleta de 26 anos, que não vive boa fase no time português e que não está de bem com o torcedor alviverde.

Apesar de não estar sendo aproveitado com regularidade na temporada, sua saída do clube vem sendo dificultada por conta do alto investimento feito em sua compra e pelo seu técnico que bancou sua contratação.

O clube português pagou 1 milhão de euros (cerca de R$ 3,6 milhões) para ficar com 50% dos direitos econômicos do brasileiro, conforme divulgou o jornal "Record" na época. E de acordo com as informações sobre a negociação, o Sport ofereceu uma quantinha próxima a esse valor para poder contratar o jogador em 2017. Augusto Carreras, diretor do Leão, prega um certo otimismo por parte do clube em relação a vinda do jogador:

"Não negamos que é um atleta que nos interessa. Agora é uma negociação delicada. Foi um investimento alto do Sporting e se der certo, será um dos maiores investimentos do Sport. Mas existem uma série de complicações. O mercado é concorrido e o atleta está disponível para nós e também para outros clubes", afirmou durante sua participação no JC Esporte10.

André se destacou no clube pernambucano na Série A de 2015, quando marcou 13 gols e foi o artilheiro do Leão na competição nacional. Gols que ajudaram o Sport a ficar na parte de cima da tabela, ocupando o sexto lugar. Lembrando dessa boa campanha recente e depois de um 2016 muito abaixo do esperado, onde o time lutou contra o rebaixamento, o torcedor rubro-negro segue ansioso para saber o final dessa história: "Eu entendo o torcedor, eu também sou torcedor. Mas essa ansiedade atrapalha. Por isso estamos com zelo. Mas digo que não desistimos da contratação e esperamos um desfecho positivo em breve", finalizou Augusto Carreras.

Apesar das dificuldades relatadas pelo diretor do Leão, informações vindas de Portugal dão conta de que o Sporting está "enxugando" seu plantel e se desfazendo de alguns jogadores que não agregam mais ao plantel. Entre esses jogadores, estão o volante Elias, com passagens por Corinthians e Seleção Brasileira e o atacante André, mesmo com a relutância de Jorge Jesus, treinador do time português, pela não saída dos atletas.

Sobre o jogador (André) que interessa ao rubro-negro pernambucano, o portal português "Record", traz a seguinte informação: "O ex-jogador do Corinthians foi também um jogador expressamente pedido por Jorge Jesus para colmatar a saída de Teo (Gutiérrez). A verdade é que, apesar de várias chances, o internacional brasileiro nunca se conseguiu impor com a camisola dos leões. Se aparecer a proposta certa, André deixa Alvalade. E o Brasil parece não se ter esquecido dele."

Tudo indica que nas próximas semanas, ou então até o final do mês de janeiro, o Sporting dará uma definição sobre o futuro do atacante brasileiro. Seja sua permanência no futebol português, ou seu retorno ao futebol brasileiro. De acordo com informações, entre o jogador e o Sport está tudo acertado, falta apenas a liberação do seu clube atual. O clube pernambucano também deve enviar alguém até Portugal para tratar diretamente com os dirigentes do alviverde nos próximos dias.