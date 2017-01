Sem Diego Souza, Sport duela com Sampaio Corrêa na Ilha do Retiro

Competição regional é a mais importante para o leão no primeiro semestre (Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

Após um 2016 ruim, sem títulos nas competições que disputou e luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série A, o Sport disputa nesta quarta (25), na Ilha do Retiro, ás 18:45, a sua primeira partida da fase de grupos da Copa do Nordeste, contra o Sampaio Corrêa As duas equipes compõem o grupo C que ainda conta com River-PI e Juazeirense.

Mesmo tendo uma má atuação contra o The Strongest na Taça Ariano Suassuna, ocasionada principalmente pela expulsão de Ronaldo Alves, no primeiro tempo, nada tira o favoritismo da equipe rubro-negra, que tem muita tradição na competição, sendo tricampeã, com títulos em 1994, 2000 e 2014.

O Sampaio que vem de ano ruim em que foi rebaixado para a Série C, já foi visitante indigesto contra o time rubro-negro em uma Copa do Brasil, quando eliminou o time pernambucano, tenta seu primeiro título na competição. A equipe já tem em sua história o título da extinta Copa do Norte em 1998.

Daniel já definiu substituto para Diego Souza

Para o confronto desta quarta, o técnico Daniel Paulista não contará com a sua principal arma, o meia Diego Souza, que foi convocado para a Seleção Brasileira, onde irá disputar o jogo da amizade, contra a Colômbia, também amanhã, no Engenhão. E o substituto já foi definido. Marquinhos, que ficou no banco no último domingo, deve entrar na equipe na ponta, enquanto o jovem Everton Felipe será deslocado para a função de Diego.

O técnico rubro-negro já havia falado no último domingo, que pretendia mudar o esquema, mas não a forma de jogar. Ele mudará do 4-2-2-2 para o 4-1-4-1. A equipe titular deverá ser composta por: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Renê; Ronaldo, Rithely, Marquinhos, Everton Felipe, Rogério; Leandro Pereira.

Apesar de expulso, Ronaldo tem vaga garantida na zaga rubro-negra. (Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

Titular absoluto, o zagueiro Ronaldo Alves fará sua estreia na competição regional. Ele, inclusive, falou da expectativa pela primeira partida: “Minha expectativa para a estreia é grande. Pelo equilíbrio da competição é crucial estrearmos com vitória, principalmente porque jogamos em casa. Nossa pré-temporada foi muito boa e teremos um Sport num bom nível e melhorando a cada rodada no aspecto físico e técnico”, ressaltou o zagueiro.

Sampaio jogará precavido na Ilha

O Sampaio, assim como o leão, vem de bom resultado. Na estreia do maranhense, a bolívia venceu o Santa Quitéria por 2x0 com dois gols de Henrique. Mas para o jogo de amanhã, o técnico Vinícius Saldanha, que dirigiu a equipe na reta final da Série B, já avisou que o time terá outra postura, pelo adversário se tratar de um time de primeira divisão:

"Contra o Santa Quitéria nós tínhamos que propor o jogo, já contra o Sport a gente precisa priorizar a marcação. É possível que a gente possa fazer mudanças inclusive de peças. Não significa que vamos abdicar do jogo, mas vamos como uma estratégia inteligente", ressaltou o comandante.

Apesar disso, os onze iniciais da última partida serão os mesmos, com mudanças apenas no posicionamento. O time deverá ir a campo com: Jean; Artur, Brenno, Otávio e Esquerdinha; Alex, Diego Valderrama, Cloves; Fernandinho, Henrique e Carlos Alberto.