Marquinhos treina entre titulares e Sport encerra preparativos para duelo com Sampaio Corrêa

Será a primeira vez de Daniel Paulista como técnico na competição regional (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Depois de ser campeão da Taça Ariano Suassuna 2017, o Sport estreará na Copa do Nordeste contra o Sampaio Corrêa, nesta quarta (25), às 19h45 (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, na capital pernambucana. O time rubro-negro chega mais uma vez como um dos favoritos ao título. A equipe recifense já possui três títulos. Enquanto isso, a Bolívia Querida, como é conhecido o time maranhense, busca seu primeiro troféu da competição. Além dessas duas equipes, River e Juazeirense também compõem o grupo.

Para o confronto desta quarta, o técnico Daniel Paulista não contará com a sua principal arma, o meia Diego Souza, que foi convocado para a Seleção Brasileira, onde irá disputar o jogo da amizade, contra a Colômbia, também amanhã, às 21h45 (horário de Brasília), no Engenhão. E o substituto já foi definido. Marquinhos, que ficou no banco no último domingo, deve entrar na equipe na ponta, enquanto o jovem Everton Felipe será deslocado para a função de Diego.

O técnico rubro-negro já havia falado no último domingo, que pretendia mudar o esquema, mas não a forma de jogar. Ele mudará do 4-2-2-2 para o 4-1-4-1. A equipe titular deverá ser composta por: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Renê; Ronaldo, Rithely, Marquinhos, Everton Felipe, Rogério; Leandro Pereira.

Xerife rubro-negro espera levantar mais uma taça (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Capitão em alguns dos principais títulos rubro-negros, incluindo a própria Copa do Nordeste em 2014, Durval falou da importância do fator casa, ao longo da competição: "A Ilha é muito forte em todos os jogos, nas decisões, então, não preciso nem falar. A própria Copa do Nordeste de 2014 é um exemplo. Por isso a importância de passarmos em primeiro do grupo. Em uma competição como a Copa do Nordeste, ir para o mata-mata com o jogo decisivo dentro da sua casa pode fazer muita diferença", ressaltou.

Apesar de reconhecer o favoritismo, ele foi cauteloso ao falar do assunto: "É campeonato de tiro curto. São apenas seis jogos para decidirmos nossa classificação. Por isso, tem que entrar ligados, como se fossem seis finais mesmo. É sempre bom lembrar de 2014, onde tivemos muitas dificuldades. Não podemos passar pela mesma situações. Somos favoritos, estamos na Série A e precisamos confirmar essa condição dentro de campo", alertou o zagueiro.