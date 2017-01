Após 16 anos, Diego Souza representa nordeste na seleção e quebra tabu

Google Plus

Foto: (Divulgação/Sport)

Nesta quarta-feira (25), o Brasil enfrentará a Colômbia pelo "Jogo da Amizade", em solidariedade às famílias das vítimas da tragédia com Chapecoense, ocorrida em novembro de 2016. O meio campo Diego Souza, após o treino desta terça, falou sobre sua convocação.

"Olha, é maravilhoso. A gente trabalha para isso e a oportunidade apareceu. Por mais que seja um jogo que lembra uma tristeza, para nós, sem dúvida nenhuma, é uma grande oportunidade", comemorou.

Ele também destacou sua força de vontade para conquistar a sua segunda convocação. "Maravilhoso, para mim poder mostrar que, quando você trabalha corretamente e forte, a oportunidade aparece", comentou o jogador.

Tite é o comandante desta Seleção Brasileira e Diego Souza falou sobre como é trabalhar com ele: "É um treinador vencedor, vitorioso e tem muito para aprender com ele sempre".

Volante Leomar foi convocado por Emerson Leão para a seleção brasileira em 2001. Após 16 anos, Diego Souza voltou a representar um jogador do nordeste na seleção. "Sem dúvida, você vê que em 2001 tinha um convocado do nordeste e em 2017 venho para quebrar esse tabu", afirmou.

Com boas atuações pelo Campeonato Brasileiro em 2009. Diego Souza foi convocado pela primeira vez por Dunga para defender a Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Após passagens por times de base, o jogador estreou pela equipe principal contra a Bolívia, em La Paz, no dia 11 de outubro, quando foram derrotados por 2 a 1. Diego Souza teve atuação discreta e, na ocasião, o Brasil perdeu uma invencibilidade de 19 jogos.