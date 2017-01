Daniel Paulista define Sport para estreia no Pernambucano com duas mudanças

Camisa 87 está de volta após "Jogo da Amizade" pela Seleção Brasileira (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Apesar do pouco tempo de preparação para a estreia no Campeonato Pernambucano 2017, o Sport já está pronto. Com duas mudanças em relação ao time que venceu o Sampaio Corrêa na Copa do Nordeste, o Leão foi confirmado por Daniel Paulista na manhã desta sexta-feira (27), em movimentação realizada no CT José Médicis, em Paratibe.

O meia-atacante Diego Souza, que representou a Seleção Brasileira no Jogo da Amizade contra a Colômbia, volta à equipe já como titular. A vaga foi ocupada diante dos maranhenses por Marquinhos, que deu a assistência para o gol marcado por Ronaldo Alves e volta a ser opção entre os reservas.

Quem também ganha a chance entre os 11 do rubro-negro da Ilha é o atacante Paulo Henrique, contratado apenas por seis meses. Após ir a campo na segunda metade da etapa final contra o The Strongest, pela Taça Ariano Suassuna, o centroavante foi elogiado pelo técnico e terá a oportunidade no lugar do lesionado Leandro Pereira.

Paulo Henrique ganha oportunidade como titular na vaga de Leandro (Foto: Williams Aguiar/Sport)

"Esperamos que Paulo possa reviver bons momentos de sua carreira. Na Europa, foi artilheiro por onde passou e ele vai ter a oportunidade agora. Está buscando seu espaço no clube e esperamos contar com ele por toda a temporada, que seja de sucesso não só para ele, como para todos", afirmou o comandante leonino.

Explicando o quadro clínico de Leandro, o coordenador médico Cléber Maciel garante a ausência do jogador e destaca trauma em músculo: "Leandro teve uma contusão no jogo contra o The Strongest na região da bacia e foi doloroso, mas ele se recuperou muito bem, realizando o treinamento normalmente. Diante do Sampaio, porém, teve o trauma em uma região similar, próximo à região da musculatura abdominal. É como se tivesse tido um "tostão" ali", comentou o doutor.

O clube da Praça da Bandeira recebe a Patativa na tarde desse sábado (28), às 17h (de Brasília), e já está definida com: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Renê; Rithely, Ronaldo, Everton Felipe, Diego Souza e Rogério; Paulo Henrique.