Sport e Central fazem jogo de abertura pelo Hexagonal do Título no Pernambucano

INCIDENCIAS: Partida válida pela 1ª rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano 2017, a ser realizada na Ilha do Retiro, em Recife

Na tarde deste sábado (28), às 17h (de Brasília), Sport e Central vão se enfrentar no jogo de abertura do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano 2017. Em duelo na Ilha do Retiro, em Recife, os clubes darão pontapé inicial na segunda fase do Estadual, que marca a estreia do trio de ferro da capital.

Motivado após a estreia positiva na Copa do Nordeste, por derrotar o Sampaio Corrêa diante da torcida, o Leão espera manter a boa fase e começar com o pé direito também no Pernambucano. Para o certame, foram realizadas contratações pontuais e a diretoria ainda espera pela chegada do atacante André, destaque no segundo semestre de 2015.

Já a Patativa está atuando no torneio desde o dia 4 de janeiro, quando esteve na etapa classificatória. Encerrando na 3ª colocação e somando 12 dos 18 pontos possíveis, o alvinegro vem de empate sem gols em partida contra o Flamengo de Arcoverde, que ficou de fora e vai brigar para evitar o rebaixamento no ano de retorno à elite.

A arbitragem do embate será liderada por Marcelo de Lima Henrique, que está no quadro de Pernambuco desde 2016. Ele será auxiliado por Cleber Nascimento Leite e Charles Rosas, com Giorgio Wilton sendo o quarto árbitro. Todos estão no escalão da Ceaf-PE e trabalharam nessa edição do campeonato.

Sport fecha preparação e Daniel define time

Apesar do pouco tempo de preparação para a estreia no Campeonato Pernambucano 2017, o Sport já está pronto. Com duas mudanças em relação ao time que venceu o Sampaio Corrêa na Copa do Nordeste, o Leão foi confirmado por Daniel Paulista nesta sexta-feira (27), em um treino realizado no CT José Médicis, em Paratibe.

O meia-atacante Diego Souza, que representou a Seleção Brasileira no Jogo da Amizade contra a Colômbia, volta à equipe já como titular. A vaga foi ocupada diante dos maranhenses por Marquinhos, que deu a assistência para o gol marcado por Ronaldo Alves e volta a ser opção entre os reservas.

Paulo Henrique ganha oportunidade como titular na vaga de Leandro (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Quem também ganha a chance entre os 11 do rubro-negro da Ilha é o atacante Paulo Henrique, contratado apenas por seis meses. Após ir a campo na segunda metade da etapa final contra o The Strongest, pela Taça Ariano Suassuna, o centroavante foi elogiado pelo técnico e terá a oportunidade no lugar do lesionado Leandro Pereira.

Explicando o quadro clínico de Leandro, o coordenador médico Cléber Maciel garante a ausência e destaca trauma sofrido em um músculo: "Leandro teve uma contusão no jogo contra o The Strongest na região da bacia e foi doloroso, mas ele se recuperou muito bem, realizando o treinamento normalmente. Diante do Sampaio, porém, teve o trauma em uma região similar, próximo à região da musculatura abdominal. É como se tivesse tido um "tostão" ali", comentou o doutor.

Central com duas dúvidas e um retorno

Único invicto junto ao Salgueiro, o Central fechou preparativos para o jogo contra o Sport cercado de mistério. Com duas dúvidas por lesão, a Patativa será comandada pelo auxiliar Catende, mas ainda não está definida. A primeira baixa é no banco de reservas, já que seu treinador Laelson Lima está com infecção intestinal e não viajou para Recife.

O lateral-direito Baiano e o zagueiro Everton Moura, que são dúvidas, sofreram contusão no último duelo e há dois jogos, respectivamente, e podem não atuar. Em seus lugares, ganhariam uma oportunidade Luiz Matheus e Thomaz, substitutos nos compromissos pelo time alvinegro caruaruense.

Patativa fechou preparação para duelo contra o Leão em Caruaru (Foto: Divulgação/Central)

O volante David Manteiga volta após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, recuperando a vaga junto ao experiente Everton Hora, que foi revelado justamente no Leão. Motivado para enfrentar o rubro-negro, o assistente centralino destaca a vontade e a preparação para o embate longe de casa.

"Independente de ser Sport ou Salgueiro, vamos ter que jogar contra eles também. A equipe está preparada, contudo sentimos um pouco o desgaste das duas viagens que fizemos para o Sertão na primeira fase. O importante é que nossa equipe já está pronta e consciente", disse o interino da equipe.