Daniel Paulista não descarta poupar jogadores para duelo contra Salgueiro

Daniel Paulista voltou a comentar sobre o Estadual não ser prioridade para o Sport (Foto: Japa/arquivo folha)

O Sport estreou com o pé direito tanto na Copa do Nordeste contra a equipe do Sampaio Corrêa vencendo por 1 a 0, quanto no Campeonato Pernambucano, onde goleou o time do Central por 3 a 0. Depois de começar 2017 com dois jogos seguidos na Ilha do Retiro, chegou a hora do Leão viajar, e logo em dose tripla. Isso porque nesta quinta-feira o elenco rubro-negro vai até Salgueiro enfrentar o Carcará pelo estadual, depois pelo Nordestão contra o Juazeirense na Bahia e também pela Copa do Brasil em Alagoas onde enfrentará o CSA. Isso tudo em apenas 7 dias.

Após a vitória diante do Central no sábado(28), Daniel Paulista comentou sobre o assunto. "Tudo faz parte da evolução e do momento que estamos atravessando. Sou até repetitivo, mas essa é a verdade. É início de trabalho e com jogo em cima de jogo. Precisávamos colocar a equipe considerada titular no momento para jogar essa partida. Foram só dois dias de recuperação e o time sentiu um pouco, porém conseguiu controlar bem contra o Central. Alguns erros são naturais, porém, quando a questão física melhorar, vamos apresentar uma evolução maior", disse.

Foi dito desde o início do ano que o Pernambucano não era a prioridade do Sport, provavelmente dos três jogos seguidos longe de Recife, a maior possibilidade de assistirmos um time alternativo é contra o Salgueiro. A princípio, o time inteiro deve viajar para o Sertão, já que a programação do Sport é seguir na sexta-feira para Salvador, onde o adversário será o Juazeirense, sem nem mesmo voltar à Ilha do Retiro. O único jogador que não participará da viagem é o atacante Leandro Pereira, no qual se contundiu no duelo contra o Sampaio Corrêa, e está de fora por tempo indeterminado.

Sobre a questão física do time, o coordenador médico Cléber Maciel também teve que responder sobre o assunto: "Nesse início de ano é assim mesmo, pois os jogadores ainda não atingiram o auge físico. Cada um vai sentir de uma forma diferente esse desgaste nos primeiros jogos. Por isso, precisamos estar atentos e analisar individualmente, já que aconteceu do Leandro sair machucado e alguns sentirem o cansaço".

Na partida de quinta-feira, deveremos ver jogadores como Raul Prata, Reinaldo Lenis, Matheus Ferraz e Neto Moura no time titular. Já na partida do Nordestão, os 11 titulares provavelmente estarão iguais ao que atuaram contra o Central. Vale lembrar que Sport só volta a jogar em Recife no dia sábado (11) pela Copa do Nordeste diante do River-PI.