São Paulo solicita volta de Rogério e Sport sonda volante Wellington como compensação

Dirigentes do Leão garantem contar com interesse no futebol do velocista (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Titular absoluto no início de temporada, o atacante Rogério pode estar deixando o Sport. Emprestado pelo São Paulo até maio, o atleta teve a volta solicitada pelo técnico Rogério Ceni, já que o time negociou David Neres com o Ajax e o retorno seria para reposição no setor. Até agora, três jogadores fazem a função e o comandante do Tricolor demonstra interesse em contar com quatro.

Solicitação foi confirmada pelo diretor de futebol rubro-negro Rodrigo Barros, que garante o interesse em contar com o futebol do velocista. Segundo Rodrigo, o acordo fechado à época da negociação garantia a compra de 25% dos direitos federativos e com opção de compra por parte do Leão, tentando ainda envolver algum atleta, a custo zero, até o fim de 2017 no negócio.

"Eles nos procuraram, fizeram essa proposta e o Sport está avaliando. A situação é que, ano passado, fizemos acordo com o São Paulo para a vinda de Rogério. Ele veio, porém não pagamos pelo empréstimo, sim compramos 25% dos direitos econômicos para ele ficar até maio. Nós ainda temos uma opção de compra e, no momento, a vontade de nos desfazermos do atleta é zero, mas é uma negociação, então tudo será possível", garantiu o dirigente.

Dirigente leonino despista negociação com algum atleta são-paulino (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Especula-se que o volante Wellington, considerado uma carta fora do baralho no elenco são-paulino, possa ser envolvido. Confirmado pelos paulistas, mas despistado nos pernambucanos, o cabeça de área ainda foi citado em possível troca com Cícero junto ao Fluminense, contudo a possibilidade não deu sequência. Essa, inclusive, é uma função carente no plantel leonino, tornando as chances altas da vinda do marcador.

Peça garantida por Daniel Paulista entre os 11, Rogério esteve nos três jogos disputados até o momento. Em todos, foi sacado no decorrer, já que não está com o preparo físico ideal. Em 2016, realizou 27 partidas e marcou oito gols, ajudando sua equipe a evitar o rebaixamento e, de quebra, assegurar vaga na Copa Sul-Americana no quinto ano seguido.