Com maratona de jogos, Daniel Paulista confirma time misto diante do Salgueiro

Sport encerra preparação em Recife para sequência de duelos fora de casa em uma semana (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Antes cogitação, agora confirmação. O Sport jogará contra o Salgueiro, na próxima quinta-feira (2), com uma equipe mista. Após vitória sobre o Central nesse fim de semana, válida pela 1ª rodada do Campeonato Pernambucano 2017, o treinador Daniel Paulista deixou em aberto o time que iria a campo ante o Carcará. Com somente dois treinos em Recife, Daniel garante alternar entre titulares e reservas, bem como os jovens da base recém-promovidos.

Isso tudo deve-se à maratona de jogos do Leão em um período curto. Em uma semana, serão disputados três duelos e por três competições distintas, mesmo no início de temporada, onde o desgaste físico é mais comum nos atletas. Por conta disso, buscando evitar lesões nos que já iniciam entre os 11, o comandante resolveu poupá-los.

Dos que começaram diante da Patativa, Diego Souza, Rithely, Rogério, Renê, Magrão, Everton Felipe e Ronaldo realizaram trabalho à parte no CT José Médicis junto ao auxiliar Dutra e viajarão apenas no sábado (4) para o embate contra o Juazeirense. Já Ronaldo Alves, Durval e Samuel Xavier, porém, ficaram de suplentes na atividade desta terça-feira (31).

Daniel confirma time misto no Leão contra Carcará pelo Pernambucano (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Ainda que tenha promovido um plantel alternativo, o técnico ressalta a necessidade de evitar cansaço. Para o ex-volante, é fundamental jogar focado em busca dos três pontos, pois trata-se de um confronto direto pela liderança do Estadual, mesmo que seja o segundo embate válido pelo certame.

"Independente de quem estará em campo, é o Sport que estará sendo representado. Vou com um time alternativo para evitar o desgaste dos titulares. Certeza também é que nós vamos para Salgueiro em busca da vitória, mesmo que a maioria seja reserva e não esteja com o ritmo de jogo", declarou.

Caso não ocorra nenhuma mudança de última hora, o escrete da Praça da Bandeira vai a campo, no 3-4-3, com: Agenor; Henriquez, Matheus Ferraz e Adryelson; Raul Prata, Neto Moura, Thallyson e Mansur; Lenis, Paulo Henrique e Marquinhos.