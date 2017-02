Sport x Danubio: encontro com clube formador do maior ídolo rubro-negro na história

Raúl Bentancor: "o bigode que joga", considerado o maior craque do Leão (Foto: Divulgação/Sport)

Mal começou 2017 e o Sport sabe o seu adversário na primeira fase da Copa Sul-Americana. Na sua quinta participação seguida no certame, o Leão vai enfrentar o Danubio-URU, melhor classificado no uruguaio e não-garantido na Libertadores desta temporada. Historicamente pode passar despercebido pelos torcedores, contudo esses clubes possuem forte relação.

Nascido a 11 de janeiro de 1930, na cidade de Montevidéu, Raúl Higino Bentancor Ferraro é considerado o maior jogador de ambos. Defendeu ainda, no país de origem, o Montevideo Wanderers antes de chegar ao Recife, sendo pré-convocado à Copa do Mundo de 1950 e chamado ao Campeonato Sul-Americano - atual Copa América - de 1953.

Em 1959, aos 29 anos, foi indicado pelo conterrâneo Walter Morel, que se destacou no título do Campeonato Pernambucano de 1958. Logo no primeiro ano na equipe rubro-negra, se destacou na Taça Brasil, sendo 5º colocado e comandado pelo argentino Dante Bianchi e Capuano. Em 1961, no entanto, a primeira conquista foi no time do velho conhecido Palmeira.

Entre 1962 e 1964, conseguiu marcar ainda mais seu nome no hall dos ídolos dos pernambucanos. Na segunda vez que disputou a Taça Brasil na história, chegou às semifinais e foi eliminado pelo Santos de Pelé. A boa campanha rendeu convite ao Torneio de Nova York, em 1963, indo com um desempenho positivo ante adversários de México, Alemanha, Itália, França, Escócia e Inglaterra, somando total de duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

A passagem do "Bigode que joga" encerrou em 1964, somando 90 gols defendendo a camisa leonina. O atleta se despediu da Ilha do Retiro ao completar 34 anos, iniciando a carreira de treinador ainda muito jovem e seguindo no escrete recifense. Por três oportunidades, comandou os alvinegros. O ex-futebolista faleceu em 3 de maio de 2012, eternizado nos corações das torcidas que se encontrarão no segundo torneio com maior importância na América do Sul.