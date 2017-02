Com time misto, Sport enfrenta o Salgueiro fora de casa pelo Pernambucano

Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife

Após estrear contra o Central goleando por 3 a 0, na Ilha do Retiro, o Sport disputa nessa quinta (02), no Cornélio de Barros, às 20h30, a segunda partida do hexagonal do título no Campeonato Pernambucano contra o Salgueiro.

Devido a maratona de jogos do Leão em um curto período de tempo, o técnico Daniel Paulista confirmou que o Sport irá a campo com uma equipe alternativa. Além das mudanças, o treinador vai observar um novo esquema tático diante do Carcará. Enquanto o principal joga com dois zagueiros, linha de quatro atrás. O que atuará contra o Salgueiro terá três defensores. E um desenho tático próximo ao 3-4-3.

A equipe titular deverá ser composta por: Agenor; Adryelson, Matheus Ferraz e Henríquez; Raul Prata, Neto Moura, Thallyson e Mansur; Marquinhos, Lenis e Paulo Henrique.

O técnico Daniel Paulista falou que os atletas foram escolhidos para a partida por questões físicas: “Nós optamos por colocar os jogadores que não foram utilizados agora para ganhar ritmo para que, no momento da decisão, todos estejam em ótimas condições para nos ajudar. ”

O Salgueiro vem de uma vitória fora de casa sobre o Belo Jardim por 2 a 0. A tendência é que o técnico inicie a partida com o mesmo time que venceu na rodada anterior, composta por: Mondragon; Luiz Eduardo, Raniere, Rogério e Daniel; Rodolfo Potiguar, Toty, Moreilândia e Valdeir; William Lira e Dadá.

Há chances do lateral Marcos Tamandaré ficar no banco de reservas. Junto com o meia Elvis, Marcos ficou de fora das últimas partidas do Carcará por causa de lesão. Elvis segue fora da partida.

Mesmo em boa fase, o treinador Evandro Guimarães pede foco ao time e apoio a torcida: “O Sport é uma equipe grande e nós estamos esperando um grande jogo. Espero que nossa equipe responda bem, faça um bom jogo em casa e que a torcida compareça, apoie o time, que vai ser importante. ”

A arbitragem da partida ficará por conta de Emerson Sobral, que terá as assistências de Clóvis Amaral e Marcelino Castro.