Jogo Salgueiro x Sport AO VIVO online no Campeonato Pernambucano 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela 2ª rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano 2017, sendo disputada no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, Pernambuco

Atualiza o conteúdo

11' Cartão amarelo para Mansur! Lateral-esquerdo do Sport é punido por falta em Marcos Tamandaré

10' Times pouco criam nesse início e deixam o duelo bastante truncado e equilibrado

8' Carcará tenta buscar alternativas para fugir do poder de marcação dos rubro-negros, porém sem sucesso

6' Gramado está irregular e atrapalha o andamento da partida

4' Mesmo com mais vontade em campo, o Leão não consegue criar boas jogadas

3' Partida reinicia e zagueiro rubro-negro está recuperado

2' Jogo é paralisado neste momento para atendimento de Adryelson

1' Sport começa mais presente que o Salgueiro no início do jogo

0' Bola rolando no Cornélio de Barros para Salgueiro x Sport! Saída de bola é do Carcará

21:28 Já já começa a partida! Acompanhem conosco todos os detalhes

20:26 Times batem bola antes do apito inicial, esperando apenas o aval da arbitragem

20:24 Hino de Pernambuco sendo executado neste momento

20:22 TIMES NO GRAMADO! Salgueiro vem de branco, já o Sport vai com o padrão preto

21:21 Time misto do Leão está recheado de jogadores da base. Só entre os titulares, são três: Adryelson, Neto Moura e Thallyson

21:18 Jogadores salgueirenses já retornaram ao vestiário. O jogo começa em instantes. Não saiam daqui!

21:16 Destaque do Salgueiro na primeira fase, o atacante William Lira vai ser titular em instantes. Atleta marcou quatro gols em seis jogos

21:13 Torcida vai chegando em bom número momentos antes do apito inicial no Cornélio

21:10 Leoninos vão fazer a última atividade antes da bola rolar dentro do vestiário

21:07 Mostrando que o foco rubro-negro não é jogar com o time principal no Estadual, Daniel Paulista ressalta o uso da equipe reserva: "Acho que todos sabem da política do Sport de não priorizar o Estadual. Lógico que inserimos outros atletas no contexto"

Dado afirma que mudança na postura foi fundamental no resultado positivo

21:01 Neste momento, o Tricolor do Sertão sobe ao gramado para realizar o aquecimento

20:58 Em instantes, os times devem subir para realizar o último trabalho antes da bola rolar

20:55 Evandro Guimarães tem entre os suplentes: Luciano, André Victor, Maurício, Pedrinho, Vinícius, Vitor Caicó, Alexon, Bruce, Gustavo e Álvaro

20:53 SALGUEIRO CONFIRMADO! O Carcará está escalado para o jogo de logo mais com: Mondragón; Marcos Tamandaré, Luís Eduardo, Rogério e Daniel; Rodolfo Potiguar, Toty, Moreilândia e Valdeir; William Lira e Dadá

20:50 Delegação leonina acabou de chegar ao estádio. Goleiro Agenor vai ser titular em instantes

Arqueiro vai substituir o titular e ídolo Magrão (Foto: Williams Aguiar/Sport)

20:47 Únicos a vencer na estreia, Sport e Salgueiro disputarão logo mais a liderança do Hexagonal do Título. O Náutico, que venceu o Central, pulou para o topo ao somar quatro pontos

20:44 Daniel tem como opções no banco de reservas: Maílson, Fábio, Caio, Pardal, Fabrício, Juninho, Patrick e Wallace

20:42 SPORT DEFINIDO! Conforme esboçado por Daniel antes da viagem ao Sertão, o Leão vai a campo com: Agenor; Matheus Ferraz, Adryelson e Henríquez; Raul Prata, Neto Moura, Thallyson e Mansur; Lenis, Paulo Henrique e Marquinhos

20:39 Em instantes, as equipes estarão definidas. Traremos os detalhes a vocês, torcedores

20:36 Agora, porém, a dor de cabeça é com Rogério. O atleta teve 25% dos direitos federativos comprados pelo clube, contudo ainda pertence ao São Paulo. O Tricolor exigiu seu retorno, mas os pernambucanos esperam que o contrato seja seguido conforme planejado

20:33 Após um mês de negociação, o Leão rescindiu contrato com o costa-riquenho Rodney Wallace. O atleta ressarcirá o clube em R$ 700 mil, valor investido durante o ano de 2016

20:30 Faltando apenas uma hora para a bola rolar, o Sport está a caminho do estádio. Expectativa é boa no Cornélio

Jogadores rubro-negros já estão no trajeto para o Cornélio de Barros (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Estádio Cornélio de Barros, conhecido como Salgueirão, será o palco do confronto desta noite entre Salgueiro e Sport ao vivo, válido pelo hexagonal do título do Campeonato Pernambucano.

Foto: Divulgação/FPF

Estádio Cornélio de Barros, conhecido como Salgueiro, será o palco do confronto desta noite entre Salgueiro e Sport, válido pelo hexagonal do título do Campeonato Pernambucano.Devido a maratona de jogos do Leão em um curto período de tempo, o técnico Daniel Paulista confirmou que o Sport irá a campo com uma equipe alternativa. Além das mudanças, o treinador vai observar um novo esquema tático diante do Carcará. Enquanto o principal joga com dois zagueiros, linha de quatro atrás. O que atuará contra o Salgueiro terá três defensores. E um desenho tático próximo ao 3-4-3.

O Salgueiro vem para o confronto embalado pelas sete vitórias em sete jogos. A tendência é que o técnico Evandro Guimarães inicie a partida com o mesmo time que venceu na rodada anterior. Há chances do lateral-direito Marcos Tamandaré ficar no banco de reservas, junto com o meia-atacante Elvis. Marcos ficou de fora das últimas partidas do Carcará por causa de lesão.

Jogo Salgueiro x Sport ao vivo

Já o Sport teve seu primeiro compromisso no ano diante do The Strongest, na Arena Pernambuco, pela Taça Ariano Suassuna, em que acabou encontrando certa dificuldade por conta de expulsão e só conseguiu conquistar o título nos pênaltis, após o empate em 1 a 1 no tempo normal. Já nos dois jogos oficiais da temporada, os rubro-negros se apresentaram bem e passaram por Sampaio Corrêa e Central, principalmente do último sem correr riscos.

O Salgueiro começou a temporada há um certo tempo. Na primeira fase do estadual, que não conta com o trio de ferro da capital, o Carcará não tomou conhecimento dos adversários e garantiu a classificação para o hexagonal do título com tranquilidade, ficando de maneira incontestável na primeira colocação. Já no hexagonal, o time sertanejo passou com facilidade pelo Belo Jardim.

Salgueiro e Sport já estiveram frente a frente em 27 jogos em toda história. O rubro-negro leva uma certa vantagem neste confronto com os sertanejos, vencendo em 14 oportunidades, enquanto o Carcará saiu de campo festejando o triunfo diante dos leoninos em sete confrontos. O duelo acabou empatado em seis vezes.

O Sport também vem para este confronto com o objetivo de manter a liderança para ganhar mais tranquilidade durante a sequência da competição. O rubro-negro estreou muito bem no hexagonal do título e agora quer manter a invencibilidade na temporada, principalmente, diante de uma adversário tem que sido tão complicado nos último anos, com direito até a eliminação no mata-mata do estadual.

Minuto a minuto Salgueiro e Sport ao vivo em tempo real

O Salgueiro chega para este confronto com o desejo de vencer o Sport para assumir a liderança isolada da competição e iniciar o ano da melhor maneira possível, mantendo o sonho de obter voos mais altos e quem sabe até conquistar o tão sonhado primeiro título estadual da história. O Carcará deverá contar com o grande apoio de seus torcedores para fazer um verdadeiro caldeirão e garantir os três pontos no segundo compromisso da temporada.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Salgueiro x Sport ao vivo, partida válida pela segunda rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano, a ser disputada às 21h30 (horário de Brasília), no Cornélio de Barros, em Salgueiro, Pernambuco.