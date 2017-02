Sem Renê, Sport encara Juazeirense fora de casa pela Copa do Nordeste

(Foto: Williams Aguiar / Sport)

Depois de começar a temporada com duas vitórias e um empate, uma delas contra o Sampaio Corrêa, o Sport faz neste domingo (5), no Adauto Moraes, em Juazeiro, na Bahia, ás 16h (Recife), a sua segunda partida da fase de grupos pela Copa do Nordeste, contra o Juazeirense. A outra partida que complementa a rodada do grupo é o duelo entre Sampaio e River-PI no Castelão.

Após jogo duro e empate contra o Salgueiro pelo Campeonato Pernambucano, onde atuou com reservas, justamente visando a partida de domingo, o Sport vai até Juazeiro, sem pensamento de ir até lá buscar um empate. Será o primeiro duelo do time pernambucano fora de casa na competição mais importante do primeiro semestre.

Atuando mal e sem vitórias em 2017, o Juazeirense não pensa em nenhum outro resultado que não seja a vitória para se reabilitar. A primeira partida do time do interior baiano no campeonato regional não foi nada boa. A derrota para o River por 2x0, além do resultado ruim, doeu muito por conta das várias chances perdidas, inclusive um pênalti.

Sport definido para o confronto do domingo

Visando o jogo deste domingo, Daniel Paulista, técnico do Leão, já não irá dispor de um dos pilares da equipe. O lateral Renê, negociado com o Flamengo na tarde de ontem (3), nem viajou com o restante dos companheiros e será substituído por Mansur, seu reserva imediato desde o ano passado. Caio, lateral da base rubro-negra, deve ser opção no banco.

Voltando a Copa do Nordeste, depois de partidas no estadual, o Sport deve ir a campo com força total, apenas com a ausência de Leandro Pereira, ainda machucado. Abdicará também do esquema de 3 zagueiros, usado na partida contra o Salgueiro na última quinta-feira. Com isso, deve ir a campo com: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Mansur; Ronaldo, Rithely, Éverton Felipe, Diego Souza e Rogério; Paulo Henrique.

Agora buscando se firmar na posição, com a ausência de Renê, Mansur mostra confiança ao falar sobre a chance que terá: “Estou pronto para esse desafio. Venho trabalhando muito forte desde a minha chegada ao clube e me dedicando ao máximo para honrar a camisa. Venho batalhando para ter uma sequência para corresponder à altura a expectativa de todos aqui”, ressaltou.

Juazeirense com novo comando técnico

O Cancão, como é conhecida a equipe de Juazeirense, tem novidade no banco. O técnico Paulo Sales, que já teve passagens pelo clube em 2011 e 2012, quando conquistou a segunda divisão do estadual e se classificou para a Série D, chegou essa semana para o lugar de Barbosinha, que não vinha dando bons resultados à frente do clube baiano.

Mudança de técnico objetiva melhores resultados (Foto: Divulgação / Juazeirense)

O presidente do clube, Roberto Carlos, falou sobre a expectativa com o novo, mas velho conhecido comandante do time: “Ele conhece o elenco, já trabalhou com a gente e tem a cara da Juazeirense, de perfil aguerrido. Dos nomes que estávamos trabalhando, ele foi o que teve maior aceitação da diretoria”.