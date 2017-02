Sport supera Juazeirense com gol no último lance e mantém invencibilidade no Nordestão

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda rodada do grupo C da Copa do Nordeste, realizada no Adauto Moraes, em Juazeiro, Bahia.

Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, Juazeirense e Sport se enfrentaram neste domingo (5), no Adauto Moraes, em Juazeiro, na Bahia. Com a vitória por 1 a 0, o Sport fecha a rodada na segunda colocação do grupo C, com seis pontos, ficando atrás do River-PI por causa do saldo de gols. O Juazeirense continua na última colocação com nenhum ponto conquistado.

Os times voltam a campo, pela terceira rodada do campeonato regional, no próximo final de semana. Os rubro-negros recebem o River-PI, na Ilha do Retiro, no sábado (11), às 18h15, enquanto o Juazeirense vai ao Maranhão enfrentar o Sampaio Corrêa, no domingo (12), no Castelão, às 19h.

Com times apáticos, etapa termina sem gols

A partida iniciou com os times na zona de conforto. A sensação térmica de 45ºC não permitiu as equipes proporem um intenso ritmo de jogo. O Sport não conseguiu manter a posse de bola e começou a abusar dos lançamentos. Com isso, a bola não passava do meio-campo, Paulo Henrique, Diego Souza e Everton Felipe praticamente não apareceram na partida, deixando a linha ofensiva rubro-negra anulada.

Aos 25 minutos de jogo, haviam acontecido oito chances de finalização para o Juazeirense e 0 para o Sport. Magrão se mostrou gigante em uma sequência de lances de perigo do time baiano no ataque. O Primeiro lance claro de perigo para o time rubro-negro veio aos 44 minutos, Rogério tabelou com Diego Souza, tentou cruzamento, mas ninguém conseguiu chegar e ganhou escanteio. A partir daí começou uma sequência de escanteios. Aos 45, Everton Felipe cobrou, a bola sobrou para Rogério, que chutou e ganhou um novo tiro de canto. Aos 46, Everton cobrou na primeira trave, a defesa cortou e o Leão teve mais um escanteio a seu favor.

O juiz deu cinco minutos de acréscimos e o Sport conseguiu uma brecha na marcação para crescer na partida, mas o Tigre, goleiro do Juazeirense cresceu também. Aos 47, Rogério apareceu pela direita e chutou, mas o Tigre fez um milagre. No rebote, Paulo Henrique escora para Rithely chutar, levando perigo ao gol do time baiano, mas pecando na hora de finalizar.

Resultado justo para equipes que times que se mantiveram na zona de conforto em todo tempo.

Em segundo tempo equilibrado, Sport leva a melhor

Para o segundo tempo, o Sport voltou dos vestiários com Marquinhos no lugar de Paulo Henrique. Com três minutos de jogo e uma pequena confusão começou dentro de campo após os jogadores do Juazeirense reclamarem da falta de fair-play de Everton Felipe após uma falta ser marcada na frente do gol do time da casa. Aos 11 minutos veio o primeiro lance de perigo para o Sport, Marquinhos conseguiu se livrar da marcação do Juazeirense, mas não conseguiu concluir para o gol. No contra-ataque, a bola foi lançada no lado esquerdo da defesa do Sport esbarrando em Magrão e Durval.

Os técnicos realizaram uma nova leitura do jogo e partiram para as mudanças. Pelo Sport, pensando em dar mais movimentação ao ataque saíram Everton Felipe e Rogério, entraram Fábio e Lenis, respectivamente. No Juazeirense, saíram Geovane Coité, Ávine e Emerson e entraram Sassá, Marquinhos Bala e Michel, respectivamente.

Mesmo com as mudanças, os times não conseguiam trabalhar a bola. Cruzamentos rasteiros e finalizações fracas faziam as jogadas morrerem antes de chegar ao gol. As equipes continuaram tentando tocar a bola em busca de espaço para atacar.

Aos 29 minutos, Rithely e Diego Souza tabelaram dentro da área, mas o chute do meia explodiu na zaga adversaria. Mesmo jogando em casa, o time do Juazeirense manteve a postura defensiva em todos os momentos. O juiz deu 6 minutos de acréscimos e aos 51 minutos Diego Souza fez a diferença. Rithely deu o passe para o meia que ficou de frente para o goleiro e rolou a bola para Fábio só empurrar para as redes.