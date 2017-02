Daniel valoriza vitória sobre Juazeirense: "Sabia que a dificuldade seria pelo gramado"

Treinador rubro-negro destaca ainda a chegada de André para a sequência da temporada (Foto: Williams Aguiar/Sport)

As condições não eram as melhores, mas o Sport conseguiu sair com a vitória. Diante da Juazeirense, na tarde deste domingo (5), o Leão levou a melhor e superou o Cancão por 1 a 0, com gol do jovem meia Fábio. O triunfo, apesar de sofrido, deixou a equipe na segunda colocação do Grupo C por conta do saldo que é inferior ao do Ríver-PI, adversário na 3ª rodada.

Mesmo assim, o comandante não ficou totalmente satisfeito depois do apito final. Daniel Paulista criticou o gramado do Adauto Moraes, em Juazeiro, além do forte calor no Sertão, pois a sensação chegou a ficar próxima aos 50ºC pouco antes da bola rolar. Para Daniel, as condições prejudicaram no desempenho de seu grupo.

"Acho que o mais importante foi a vitória. Sabia que a dificuldade seria grande, até pela dificuldade do gramado e pelo calor. Vou falar tendo vencido porque senão pareceria apenas desculpas. O futebol não foi o que esperávamos, mas acho que foi fruto do calor. Enquanto não tiver alguém passando mal, ninguém vai ter atitude. A gente se apresentou em uma temperatura de 37º, isso é desumano e, por isso, não dá nem para cobrar. Eles querem fazer, mas o corpo não consegue", declarou, ressaltando que não tem como fazer boa avaliação do plantel no duelo fora de casa.

Leão levou a melhor diante do Cancão fora de casa e manteve a invencibilidade (Foto: Williams Aguiar/Sport)

"Neste domingo, como eu disse, é difícil fazer uma avaliação individual dos jogadores. Todos os atletas foram comprometidos pela situação. É só descansar, repousar, hidratar, pois a perda de líquido é significante. Vamos ter cuidado para na quarta ter a equipe inteira, já que será um jogo decisivo", completou o treinador leonino.

O técnico rubro-negro comentou sobre a contratação de André, que acertou o retorno ao clube após dois anos e assinou contrato por cinco temporadas. Feliz pela chegada do centroavante, o selecionador disse que outros possíveis reforços virão para aumentar a qualidade do time e não a quantidade.

"André é um jogador diferenciado e todo mundo sabe disso. Um atleta de nível elevado e que tem certa história no clube. Nós não faremos as contratações para encher em quantidade, mas em qualidade. E André entra justamente nisso que nós estamos querendo fazer ao longo da temporada", encerrou.