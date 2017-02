Jogo CSA x Sport ao vivo em tempo real na Copa do Brasil 2017

Atualiza o conteúdo

A temporada começou há poucos dias, mas o Sport já vive uma verdadeira maratona de jogos. Em apenas 18 dias, o Leão fará seu sexto jogo, desta vez no jogo CSA-AL x Sport ao vivo, pela primeira fase daCopa do Brasil , nesta quarta-feira, às 22h30 (de Brasília).

O Sport fez seu jogo de estreia na temporada no dia 22 de janeiro, quando bateu o The Strongest-BOL nos pênaltis pela Taça Ariano Suassuna. Desde então, o Leão já venceu o Juazeirense e Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste, e bateu o Central e empatou com o Salgueiro-PE, pelo Campeonato Pernambucano.

A maratona de partidas custou o desfalque do centroavante Leandro Pereira, que sofreu duas pancadas no quadril diante do The Strongest e Sampaio Corrêa, perdendo os outros quatro jogos do Leão. Nesta semana, o atacante voltou aos treinos do Sport e deverá retornar ao time para o jogo decisivo desta quarta-feira. O momento é propício para a volta do jogador, já que André deve ser uma forte concorrência para o atleta, já que tem o carinho da torcida e já recebeu elogios do técnico Daniel Paulista.

"O André é um jogador diferenciado, todo mundo sabe disso. É um atleta de nível elevado, já esteve com a gente aqui, tem uma história no clube e vem para acrescentar muito em qualidade. Vamos esperá-lo chegar. Ele teve uma lesão recentemente e eu não sei se está totalmente recuperado. Até ele chegar aqui, iniciar os treinamentos, a gente vai estudar a melhor forma de introduzi-lo dentro do nosso contexto", disse o técnico do Sport.

O jogo desta quarta-feira é decisivo para o Sport por conta da alteração no regulamento da Copa do Brasil. Se antes o clube poderia decidir sua classificação em casa, na segunda partida, agora tudo será definido no primeiro jogo, com o Leão tendo a vantagem do empate.

Sem surpresas contra o CSA, o time rubro-negro que estreará na Copa do Brasil nesta quarta-feira deve ser o mesmo escalado diante do Juazeirense pela Copa do Nordeste. No Rei Pelé, o Sport deve entrar em campo com: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Mansur; Rithely, Ronaldo, Everton Felipe, Diego Souza e Rogério; Paulo Henrique (Leandro Pereira).

Já o CSA chega animado para o confronto desta quarta-feira. A equipe é vice-líder do Grupo B do Campeonato Alagoano, com nove pontos, mesma quantidade do ASA, líder da chave. Ambos tem 100% de aproveitamento na competição, com a diferença de que o Asa anotou um gol a mais.