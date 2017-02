Daniel Paulista enaltece vitória e ressalta qualidade da base: "Não estão no time profissional à toa"

Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife

O Sport estreou na Copa do Brasil com a vitória de 4 a 1 sobre o CSA-AL garantindo a classificação para a segunda fase da competição. A atuação do time na partida foi elogiada pelo técnico Daniel Paulista, deixando claro que ainda há pontos que a equipe precisa melhorar.

“Até o gol de Rithely, estávamos bem. Tínhamos que esperar a equipe do CSA propor a partida. Depois que fizemos o gol perdemos um pouco na questão do passe. O CSA começou a levar perigo por isso, ficamos expostos. No segundo tempo, corrigimos essa deficiência e melhoramos. Saio com um sentimento feliz pela apresentação da equipe. Erros vão existir, claro. Mas estou feliz pela vitória convincente. A equipe foi consciente, determinada naquilo que precisava fazer. Foi bem e poderia ter saído até com um placar melhor. ”

Muito elogiado pela torcida, o volante Thallyson, cria da base e autor do quarto gol do Sport na partida, também foi elogiado pelo técnico rubro-negro e está servindo como referência para os outros garotos.

“Nas duas últimas substituições, fizemos uma mudança tática. O time ficou com três volantes (Rithely, Ronaldo e Thallyson). Quando atuamos assim, damos liberdade aos pontas, mas precisamos da chegada dos volantes. Thallyson entendeu isso muito bem mais uma vez. Cumpriu seu papel, foi lá, conferiu, fez o gol. Venho sempre falando para eles que não estão no time profissional à toa. Estão porque têm qualidade. Vamos dar oportunidade e eles precisam provar que têm condições de nos ajudar. ”

Jogando um futebol convincente, com direito a goleada fora de casa e invicto na temporada, a vitória deu um ânimo a mais ao Sport para disputar os campeonatos.

“Estamos trabalhando com vitórias. As coisas estão encaixando naturalmente. Os jogadores estão ficando mais preparados, adquirindo ritmo de jogo e, contra o CSA, fomos coroados com uma boa vitória. ”