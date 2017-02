Apresentado, André quer esquecer apelido "Balada" e mira títulos pelo Sport

Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife

O atacante André foi apresentado oficialmente, na tarde desta quinta-feira (9), como jogador do Sport Recife. O jogador, que estava no Sporting, de Portugal, assinou contrato por cinco temporadas e volta a usar a camisa 90. Ao lado do presidente Arnaldo Barros, do diretor de futebol Gustavo Dubeux e do diretor executivo Alexandre Farias, André comemorou a volta ao Leão e projetou títulos para este ano.

“Não foi uma negociação fácil, envolveu várias partes, graças a Deus acabou. Eu já estava com a cabeça aqui, mas não podia voltar por causa do contrato. Quero fazer gols e vou lutar para ajudar o Sport. Os títulos são uma meta minha, voltei para ser campeão, e tenho certeza que vou ser.”

Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife

André citou que o diretor executivo Alexandre Farias e o jogador Diego Souza foram peças importantes e que manteve contato direto com eles durante todo o processo de negociação. "Praticamente enchia o saco do Alexandre todo dia para conseguir voltar. Diego é um amigo mesmo. Sempre me falava para voltar, dizia que aqui eu era feliz. Somos uma família."

Em tom de brincadeira, André revelou incômodo com o apelido de 'André Balada' que recebeu na época que jogava no Atlético-MG e lançou um desafio à torcida para inventar uma nova maneira de chamá-lo. “É para apagar de vez essa história. Claro que é uma brincadeira. Mas para mim que jogo, não é uma coisa legal. Tomara que a torcida invente outro apelido, menos Balada. Porque isso é uma coisa que ficou para trás. Vamos ver se eles inventam alguma coisa. Estou aberto para outro. ”

André deve estrear pelo Sport, no sábado, contra o River-PI, na Ilha do Retiro.

“Espero responder bem as expectativas da torcida pois estou com vontade de jogar tanto quanto os torcedores estão com vontade de ser campeões. ”, finalizou o atacante.