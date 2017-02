Após treino realizado na tarde de hoje, Daniel define time titular para o confronto contra o River-PI

Daniel manterá a base que venceu os últimos jogos (Foto: Williams Aguiar/Sport Club do Recife)

Visando o jogo contra o River-PI pela terceira rodada da fase de grupos, nesse sábado (11), na Ilha do Retiro, o técnico Daniel Paulista comandou treino na tarde dessa sexta-feira (10) e ganhou um desfalque. O atacante colombiano Lenis, que vem entrando bem nos últimos jogos em que veio do banco, sentiu um edema muscular na coxa, nem chegou a treinar nos últimos dias e não será relacionado para a partida.

Outra novidade no trabalho de hoje foi a presença do volante Rodrigo, recém chegado depois de um ano em que praticamente não jogou. O meio-campista se desvinculou do Palmeiras e chegou por empréstimo vindo da Tombense-MG, com opção de compra. Apesar de estar em boas condições físicas, o jogador não poderá atuar, porque sua regularização não foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Mas a grande expectativa gira em torno da possível estreia do atacante André, que vem com muita expectativa depois de longa negociação com o Sporting. O atacante, que foi regularizado nesta quinta, chegou em boas condições físicas, participou dos últimos treinos e foi confirmado como opção no banco pelo comandante rubro-negro. O motivo principal para o artilheiro não começar como titular, foi o fato de não ter realizado nenhum trabalho tático.

Daniel Paulista, explicou um pouco mais da decisão: "André está relacionado para a partida, mas inicia no banco de reservas. Até mesmo por uma questão de coerência e prudência. Por conta da maratona de jogos ainda não tivemos tempo de realizarmos nenhum trabalho tático e técnico com o jogador. Mas ele deverá ser acionado ao longo da partida", ressaltou o treinador.O técnico do Sport também confirmou o time para a partida da competição regional. O time titular terá os mesmos nomes utilizados nas últimas partidas, indo a campo com: Magrão; Samuel Xavier, Durval, Ronaldo Alves e Mansur; Ronaldo, Rithely, Everton Felipe, Diego Souza e Rogério; Leandro Pereira.