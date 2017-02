Jogo Sport x Ríver-PI ao vivo online na Copa do Nordeste 2017

Atualiza o conteúdo

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Sport x Ríver-PI ao vivo, pela 3ª rodada do Grupo C da Copa do Nordeste 2017, partida a ser disputada às 19h15 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife

Buscando esquecer o resultado negativo sofrido pela Copa do Brasil, o goleiro Leandro exalta a motivação do elenco dentro de campo: "Jogar logo uma nova partida é o melhor para superarmos a desclassificação que tivemos. Voltaremos a jogar em um campeonato que estamos muito bem e teremos que manter essa pegada", declarou o arqueiro

Sem problemas por lesão ou suspensão, o Galo deve manter a base que atuou no meio de semana no Mato Grosso do Sul. Espera-se que Waldemar Lemos coloque o mesmo time em campo

Ainda invicto no torneio, assim como os pernambucanos, o Ríver-PI encerrou a preparação para enfrentar o Sport já em Recife. A eliminação precoce na Copa do Brasil abalou a equipe, que agora foca no regional e no Piauiense

Destacando a importância do duelo, o treinador leonino ressalta a força do adversário: "Pelo desenrolar da competição, o River se tornou o nosso maior adversário nessa primeira fase, até pela pontuação das das equipes. Nós, por jogarmos em casa, temos a oportunidade de nos distanciar na classificação. Temos que nos garantir como primeiro lugar do grupo no final", comentou o comandante

Um dos novos reforços que ainda não fica à disposição no rubro-negro é o volante Rodrigo, que vem por empréstimo da Tombense-MG com opção de compra. O atleta estava defendendo o Palmeiras em 2016 e teve destaque no Goiás em 2015

O meia-atacante Reinaldo Lenis, com uma lesão na coxa, foi vetado pelo departamento médico. Em contrapartida, o atacante André, já apresentado oficialmente, foi regularizado e fica como opção no banco de reservas

Apesar do pouco tempo de preparação, o Sport já está definido. Com a base que venceu o CSA pelo torneio nacional, o Leão foi confirmado por Daniel Paulista nesta sexta-feira (10), em um treino realizado no CT José Médicis, em Paratibe

O Galo, por sua vez, foi eliminado pelo estreante Sete de Setembro-MS e agora foca apenas no Estadual e no regional. Para manter a invencibilidade e o topo do grupo, os piauienses apostam em força máxima

Motivado após a estreia positiva na Copa do Brasil, por derrotar o CSA fora de casa, o Leão espera manter a boa fase e seguir invicto no Nordestão em confronto direto pela liderança