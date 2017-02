Volante Rodrigo comemora chegada a Recife e elogia elenco do Sport

Novo volante do Sport, Rodrigo tem 23 anos e estava no Palmeiras (Foto: Williams Aguiar/Sport)

O volante Rodrigo é o sexto contratado do Sport para a temporada 2017. Contratado junto ao Tombense, o jogador estava no Palmeiras e chega ao Leão por empréstimo de um ano, dando a opção de compra ao fim do contrato. Após uma passagem com poucas oportunidades e sem aproveitamento no Verdão, o cabeça de área treinou com o time e será utilizado no Campeonato Pernambucano e na Copa do Nordeste.

O jogador falou sobre a oportunidade recebida, além de revelar antiga amizade com Rithely, um dos destaques da equipe: "Estou muito feliz por chegar ao Sport. Comecei a minha carreira no Goiás e foram oito anos nas categorias de base, além de dois como profissional. Fiz minha base no Goiás junto com Rithely e até lembro que ele até veio para cá trazido pelo Hélio dos Anjos. Subi para o profissional logo depois que ele veio , afirmou, elogiando ainda os novos companheiros de elenco.

"Quando encaixar, esse time vai dar muito trabalho, pois temos Diego Souza, André, Rithely, Durval e Magrão. Enfim, temos muita gente boa reunida e é uma equipe experiente, entretanto têm jovens de bastante potencial. Temos tudo para dar muitas alegrias ao torcedor do Sport", completou o marcador, que exaltou ainda a estrutura do clube.

"A estrutura do Sport é falada no Brasil todo. Escutava isso quando eu estava no Palmeiras e também ouvi boas referências de jogadores que passaram por aqui. Todos falam bem e a estrutura é fundamental. O Sport nos dá condições para fazermos o nosso trabalho e temos tudo que precisamos. É mais um clube grande que aposta no meu futebol e a torcida é muito presente. Sei da responsabilidade e farei com muita dedicação, vontade e profissionalismo", encerrou.

Os rubro-negros voltam a campo nessa quarta-feira (15), contra o Belo Jardim, na Ilha do Retiro. O último duelo foi no sábado (11), válido pelo Nordestão, e os leoninos ficaram no empate em 2 a 2 com o Ríver-PI. O resultado os deixou na 2ª colocação do Grupo C, com os mesmos sete pontos dos piauienses, mas atrás por conta do saldo de gols.