Jogo Sport x Belo Jardim ao vivo hoje pelo Campeonato Pernambucano 2017

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Sport x Belo Jardim ao vivo, pela 3ª rodada do Hexagonal do Título no Campeonato Pernambucano 2017, partida a ser disputada às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife.

Em toda a história, foram cinco jogos e cinco vitórias do Sport. Total de 17 gols a favor do Leão e três do Calango. A última partida entre os times foi realizada em 2013, com goleada leonina por 5 a 1; confira os gols

Provável escalação do Alviverde do Agreste ante o Leão: Andrei; Romário, Vandinho, Fabrício e Xisto; Júnior, Bilisco, Clébson e Bruno Sacomani; Rogério e Raniel

Outro que deve entrar de titular é o lateral-direito Romário, pois cumpriu suspensão diante do Tricolor do Arruda e recupera sua vaga, ocupada por Denilson no último confronto do time no Estadual

Buscando surpreender fora de casa, após arrancar empate do Santa Cruz, o Calango não vai a campo com muitas mudanças. Para a partida de logo mais, o treinador Luciano Veloso Júnior mantém o goleiro Andrei, que teve a oportunidade de entrar na vaga de Celso por más atuações e esteve no jogo com o Mais Querido

Meia colombiano Reinaldo Lenis, recuperando de uma lesão na coxa, vai ficar fora da partida. O departamento médico considerou mais prudente não utilizá-lo, uma vez que no sábado (18) os leoninos fazem clássico com o Santa Cruz, no Arruda, às 16h30 (de Recife)

Com isso, o Leão da Ilha vai a campo com: Agenor; Raul Prata, Matheus Ferraz, Henríquez e Caio; Neto Moura, Thallyson e Fábio; Paulo Henrique, André e Marquinhos.

Novidade na equipe, o volante Rodrigo chegou do Palmeiras e está apto. O cabeça de área vem por empréstimo de um ano junto ao Tombense e o técnico rubro-negro decidiu deixá-lo como opção no banco

Paulo Henrique também vai ter a oportunidade de iniciar o duelo de logo mais. Com a volta do camisa 90, Leandro Pereira é considerado o reserva imediato, deixando Paulo entre os suplentes

Com retorno recente e ainda desentrosado, o atacante André ganha uma chance entre os 11. Ele se junta a Fábio e Marquinhos, que também foram utilizados diante dos piauienses, como titular contra o Calango

Após uma maratona de jogos, o treinador Daniel Paulista optou por dar o devido descanso aos considerados titulares. Para a partida, o comandante confirmou desde o fim de semana, depois do empate com o Ríver, que vai com um time alternativo

O Belo Jardim, entretanto, atua no torneio desde 4 de janeiro, quando esteve na etapa classificatória. Fechando na 2ª posição e somando 12 dos 18 pontos possíveis, o alviverde vem de empate sem gols em jogo com o Santa Cruz. No Hexagonal, ainda não venceu e tenta apresentar melhor futebol

Bem como o Salgueiro, o Sport é o único invicto no Hexagonal do Título. A invencibilidade é o que motiva o Leão em jogo atrasado, pois a rodada foi realizada na semana passada, quando a equipe estava disputando a Copa do Brasil