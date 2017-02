Daniel Paulista define time misto para confronto contra o Belo Jardim

Daniel vai procurar dar ritmo aos reservas (Foto: Williams Aguiar / Sport)

Em treino realizado nesta terça-feira (14) visando o jogo contra o Belo Jardim, pelo Campeonato Pernambucano, o técnico Daniel Paulista cumpriu o que havia falado na coletiva após o empate contra o River. O comandante rubro-negro definiu o time no mesmo esquema, mas dessa vez não usará nenhum titular que jogou a última partida.

Uma das novidades para o confronto estadual deverá ser a estreia como titular do atacante André, que deve ganhar a posição do atacante Leandro Pereira no decorrer da temporada, já que foi contratado a peso de ouro para a equipe. Será a primeira vez como titular, desde que fez sua última partida pelo time rubro-negro, ainda em 2015, no Brasileirão.

A outra foi o volante Rodrigo, que chegou na última quinta e já havia treinado, mas só agora foi regularizado e será opção no banco no jogo de amanhã (15). O meio campista deve brigar com Ronaldo, até então titular, por uma vaga ao lado de Rithely, grande destaque do time na temporada e um dos pilares da equipe.

Será a estréia de Rodrigo com a camisa rubro-negra (Foto: Williams Aguiar / Sport)

Na sua apresentação ontem, ele falou sobre a expectativa de estreiar logo: "O ano de 2016 foi de crescimento. Trabalhei ao lado de profissionais de altíssimo nível e, com isso, chego ao Sport mais experiente e qualificado. A concorrência lá era altíssima, com jogadores com carreira na Europa e na seleção brasileira. Mas sempre trabalhei duro todos os dias. Infelizmente, as oportunidades não vieram, mas trago essa bagagem para o Sport. Chego muito motivado e entusiasmado para desempenhar o meu melhor o mais rápido possível", ressaltou.

Com André atuando de frente, Paulo Henrique, centro-avante também contratado em 2017, deve ser colocado na ponta. Isso porque Lenis, que provavelmente seria titular na partida, ainda sofre com um edema na coxa e é dúvida até para o clássico, mas já foi descartado para o próximo jogo. Tendo essas opções, o time rubro-negro deve ir a campo com Agenor; Raul Prata, Bocanegra, Matheus Ferraz e Caio; Thallyson, Neto Moura, Paulo Henrique, Marquinhos e André.