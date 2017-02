Daniel Paulista elogia atuação de atletas da base, mas pede paciência com André

Foto; Divulgação/Sport

O Sport venceu o Belo Jardim, nesta quarta-feira (15), na Ilha do Retiro, por 1 a 0, pelo Campeonato Pernambucano. Mas, de acordo com o técnico Daniel Paulista, a equipe do Leão deveria ter mostrado melhor futebol. Mesmo se tratando de um time totalmente reserva.

"Jogamos o suficiente para ganhar. Até pela qualidade da equipe que colocamos em campo, pelos jogadores que tínhamos, acredito que poderíamos ter feito mais."

Mas o técnico destacou a importância da vitória da equipe leonina. O triunfo contra o Belo Jardim deixou o Leão na liderança do Estadual ao lado do Salgueiro. "Saio satisfeito pelo resultado que construímos. Vitória é sempre importante pela tranquilidade que dá para a gente trabalhar."

Daniel Paulista deu a chance a vários garotos formados nas divisões de base do clube a oportunidade de atuar pelo time profissional. Ao todo, foram seis os que estiveram em campo, como o lateral esquerdo Caio, os volantes Thallyson e Neto Moura, o meia Fábio, além dos atacantes Juninho e Wallace, que entraram no decorrer da partida. Para o treinador leonino, todos passaram no teste.

"O Caio fez o 'feijão com arroz'. Fazer uma estreia no profissional não é fácil. Ainda mais para um garoto de 17 anos. Os outros que foram aproveitados também foram bem. O Thallyson para mim fez uma belíssima partida e foi o destaque do jogo. O Fábio teve um papel importante (fez o lançamento para o gol de Paulo Henrique). O Juninho entrou e foi bem, assim como o Wallace. Dentro da nossa programação vamos dando oportunidade a esses jovens e eles vão aos poucos ganhando condições para no futuro buscarem a titularidade efetiva dentro do clube", ressaltou o técnico rubro-negro.

Sobre atuação do atacante André, camisa 90 da equipe rubro-negra, o treinador Daniel Paulista pediu paciência para a readaptação ao futebol brasileiro. Além de mais ritmo de jogo. Antes do jogo desta quarta-feira, a última vez que o atacante havia sido titular foi no dia 17 de janeiro, contra o Sporting-POR.

"Todos conhecem a sua qualidade e o seu potencial, mas é um jogador que vem da Europa, mas que não estava tendo uma titularidade dentro do Sporting. Vinha entrando em jogos esporádicos e atuando poucos minutos, sem ter uma sequência. Além disso, teve uma lesão no tornozelo e ficou um período sem treinar pouco antes de ser contratado.Temos noção que ele tem que trabalhar situações de jogo e se recondicionar fisicamente, além de ganhar entrosamento com o elenco e a nossa filosofia de trabalho. Mas aos poucos ele vai readquirir o grande futebol que todos nos conhecemos", encerrou.