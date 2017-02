Sem mistérios, Sport está definido para enfrentar o Santa Cruz

Foto: Williams Aguiar/Sport Club do Recife

O Sport está definido sem mistérios para o jogo deste sábado (18), contra o Santa Cruz, no Arruda, pela 4ª rodada do Campeonato Pernambucano. O técnico Daniel Paulista vai levar força máxima para o Clássico das Multidões.

A escalação do Leão, no treino desta sexta-feira (17), foi formada por Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Mansur; Ronaldo, Rithely e Diego Souza; Everton Felipe, Rogério e Leandro Pereira. O treinador Daniel Paulista realizou um trabalho tático e, em seguida, fez um treinamento de bolas paradas. Nesse momento, o técnico pediu para não ser registrado pela imprensa.

O atacante Leandro Pereira, que ainda não balançou as redes pelo Sport, continua no time titular do Leão, assim, o atacante André, principal contratação do clube para a temporada, no banco de reservas. O mesmo acontece com o colombiano Reinaldo Lenis, recuperado de um edema muscular. O volante, Rodrigo, recém-chegado ao clube, também ficará como opção. A vaga de titular permanece com o prata da casa Ronaldo.

Sobre o Clássico das Multidões, O zagueiro Durval disse não ver a hora de enfrentar o Santa Cruz. Prevendo um duro duelo para o encontro de amanhã (18), o zagueiro rubro-negro adianta que o espírito dentro de campo precisará ser diferente de qualquer outra partida.

"Por si só, clássico já é um jogo diferente. No caso de Sport e Santa Cruz, é o maior clássico do estado. Tenho certeza que será um confronto difícil. Vencerá quem incorporar mais o clima da partida. Precisamos de atenção e personalidade dentro de campo. Respeitaremos as qualidades do Santa Cruz, mas também iremos em busca da vitória", disse.