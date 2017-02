Sport entra em acordo com Everton Felipe e contrato do meia é renovado até 2022

O jovem de apenas 19 anos recebeu um aumento salarial e renovou por mais dois anos com o Leão (Foto: Williams Aguiar/Sport Club do Recife)

Há pouco mais de um ano, Éverton Felipe vinha de empréstimo ao Internacional-RS e teve seu contrato – que ia até o fim de 2017 – renovado até o final da temporada 2020. Na ocasião, o meia não escondeu a empolgação.

- Eu estou feliz demais. O Sport está apostando em mim e demonstrando que confia no meu talento. Espero poder retribuir dentro de campo, com muita determinação, vontade e respeito por essa camisa rubro-negra.

E retribuiu. Durante o ano de 2016, Éverton jogou 36 partidas e foi convocado para vestir a camisa da seleção nas divisões de base. Além do aproveitamento, as provocações ao rival, Santa Cruz, deixaram o atleta em evidência no estado.

Em tom de brincadeira, o prata da casa revelou que estava negociando mais uma renovação com o Sport e sugeriu que merecia um aumento salarial. Foi o que aconteceu, na noite da última quarta-feira (15), o contrato do jogador e prata da casa do Leão foi estendido até fevereiro de 2022 e o aumento concedido.

Com esse acordo, o Sport mantém a política de prorrogar o vínculo de alguns destaques do clube, como aconteceu com o volante Rithely, o meia-atacante Diego Souza e o ídolo goleiro Magrão, evitando até a possibilidade de uma aposentadoria antes do previsto desse último. O único que os diretores leoninos não lograram êxito foi o lateral-esquerdo Renê, negociado junto ao Flamengo.

Everton Felipe é oriundo das categorias de base rubro-negra e teve a grande chance de mostrar seu futebol no ano passado, quando foi titular na maioria dos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar de alterar entre altos e baixos, o atleta é importante no esquema tático de Daniel Paulista e é visto como uma das grandes jóias do clubes nos últimos tempos.