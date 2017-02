Sport retoma treinamentos e Daniel Paulista testa mudanças no time titular

Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife

O elenco rubro-negro se reapresentou nesta segunda (20) no CT José de Andrade Médicis para iniciar os treinamentos visando o duelo contra o Sete de Dourados-MS, válido pela segunda fase da Copa do Brasil, que acontecerá quarta-feira (22), na Ilha do Retiro, às 21h45. O técnico Daniel Paulista pretende entrar em campo com força máxima.

O trabalho que aconteceu pela manhã, contou com duas ausências importantes. Durval e Diego Souza foram poupados pela comissão técnica e ficaram na academia do CT fazendo reforço muscular. No treino, os escolhidos para substitui-los foram Matheus Ferraz, na zaga, e Fábio, no meio. Ambos não preocupam para o duelo, mas a participação deles no vai depender do próximo treinamento.

Os outros jogadores participaram do treino tático em campo reduzido com simulação de situações de jogo, com jogadas de ataque e defesa. Perto do fim, cruzamentos e finalizações também foram simulados.

A primeira equipe foi escalada com Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Ronaldo Alves e Mansur; Ronaldo, Rithely e Fábio; Everton Felipe, Rogério e Leandro Pereira.

Ao longo do treino, Daniel Paulista testou mudanças no time. Rodrigo entrou no meio, Marquinhos no ataque, Raul Prata na lateral-direita e Caio na lateral-esquerda. O time foi escalado com Magrão; Raul Prata, Matheus Ferraz, Ronaldo Alves, Caio; Rodrigo, Ronaldo, Rithely; Marquinhos, Rogério e Leandro Pereira.

O atacante André não foi acionado em nenhuma das duas equipes. Treinou durante toda a manhã entre os reservas.

Após o encerramento do treino, os auxiliares Dutra e Thiago Duarte fizeram um trabalho separado com Wallace e Alison. Os jogadores que são crias da base do Leão treinaram finalizações simulando diversas situações de jogo.