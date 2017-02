Sem mistério, Sport enfrenta Sete de Dourados-MS com time titular na Copa do Brasil

Leão fechou preparação com coletivo em campo reduzido e rachão no CT José Médicis (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Visando dar ritmo de jogo ao elenco e querendo ter um padrão, Daniel Paulista não exitou e confirmou time titular na Copa do Brasil. De olho no duelo diante do Sete de Setembro-MS, que venceu apenas uma vez em 2017, o treinador garantiu não mudar a equipe que empatou com o Santa Cruz, no último sábado (18) pelo Campeonato Pernambucano, apesar de ter testado mudanças na reapresentação.

A preparação foi curta, mas mesmo assim alterações não irão ocorrer. Em coletivo com campo reduzido na tarde desta terça-feira (21), no CT José Médicis, o grupo realizou um treino tático de longa duração, tendo o intuito de fazer todos assimilarem melhor como vai ser a postura no embate pela segunda fase do torneio nacional.

Durval e Diego Souza, que não estiveram na atividade da segunda-feira (20) após serem poupados, voltaram a integrar o elenco normalmente. A movimentação teve também trabalho de bola parada, cobranças de falta e jogadas ensaiadas, pois vencer é o único resultado favorável. O regulamento prevê que, em caso de empate, a vaga sai após pênaltis.

Camisa 87 do Leão treinou normalmente e vai a campo na Copa do Brasil (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Com a manutenção, Magrão segue no gol, deixando Agenor como uma das opções entre os suplentes. Samuel Xavier e Mansur permanecem nas laterais, enquanto Ronaldo Alves e Durval ficam na dupla de zaga. No meio-campo, Ronaldo e Rithely são responsáveis pela marcação, já Everton Felipe, Diego Souza e Rogério estão mantidos na armação. Na referência, Leandro joga isolado.

Por isso, o Leão já está definido com: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Mansur; Ronaldo, Rithely, Everton Felipe, Diego Souza e Rogério; Leandro Pereira. Marquinhos, que mostra boas atuações, não consegue espaço entre os 11 iniciais, além do volante Rodrigo, recém-contratado.

Na 1ª fase do torneio nacional, os pernambucanos enfrentaram o CSA e levaram a melhor ao golear por 4 a 1. Campeão em 2008, o rubro-negro da Ilha busca repetir a campanha, com intuito ainda de garantir mais premiação por classificação, uma vez que o classificado à terceira etapa do certame embolsar R$ 500 mil.