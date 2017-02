Sport enfrenta Sete de Dourados pela segunda fase da Copa do Brasil

INCIDENCIAS: Partida válida pela Segunda Fase da Copa do Brasil 2017, a ser realizada na Ilha do Retiro, em Recife-PE.

A segunda fase da Copa do Brasil começa nesta quarta (21) e em um dos jogos está marcado o confronto entre Sport e Sete de Dourados-MS, às 21:45, na Ilha do Retiro, casa do time rubro-negro. O vencedor desse confronto enfrentará na próxima fase o classificado da partida entre Portuguesa e Boa Vista, que também acontecerá na noite de amanhã, na casa do time paulista.

Apesar de invicto na temporada, com 4 vitórias e 3 empates, o Sport vem de atuações ruins. A última delas, foi no clássico das multidões contra o Santa Cruz, quando tomou o empate após estar com um jogador a mais em campo. Mas voltando a chave para a Copa do Brasil, não há outra expectativa por parte da torcida e diretoria do clube, do que uma classificação tranquila contra o Sete de Dourados, como ocorreu na fase anterior contra o CSA fora de casa.

Surpreendendo a todos quando eliminou o River-PI, o Sete de Dourados vive uma fase bem diferente no ano. No Campeonato Sul-Mato-Grossense, são 3 jogos e nenhuma vitória para a equipe que ocupa a lanterna do Grupo B. Por isso mesmo, é que o desafio contra o time rubro-negro, que ocupa a elite do futebol brasileiro é encarado como um grande desafio. Uma vitória não só dará a classificação, como moral para recuperação no estadual.

Sport vai com força máxima

Visando dar ritmo de jogo ao elenco e querendo ter um padrão, Daniel Paulista não exitou e confirmou time titular na Copa do Brasil. De olho no duelo diante do Sete de Setembro-MS, que venceu apenas uma vez em 2017, o treinador garantiu não mudar a equipe que empatou com o Santa Cruz, no último sábado (18) pelo Campeonato Pernambucano, apesar de ter testado mudanças na reapresentação.

A preparação foi curta, mas mesmo assim alterações não irão ocorrer. Em coletivo com campo reduzido na tarde desta terça-feira (21), no CT José Médicis, o grupo realizou um treino tático de longa duração, tendo o intuito de fazer todos assimilarem melhor como vai ser a postura no embate pela segunda fase do torneio nacional.

Durval e Diego Souza, que não estiveram na atividade da segunda-feira (20) após serem poupados, voltaram a integrar o elenco normalmente. A movimentação teve também trabalho de bola parada, cobranças de falta e jogadas ensaiadas, pois vencer é o único resultado favorável. O regulamento prevê que, em caso de empate, a vaga sai após pênaltis.

Com a manutenção, Magrão segue no gol, deixando Agenor como uma das opções entre os suplentes. Samuel Xavier e Mansur permanecem nas laterais, enquanto Ronaldo Alves e Durval ficam na dupla de zaga. No meio-campo, Ronaldo e Rithely são responsáveis pela marcação, já Everton Felipe, Diego Souza e Rogério estão mantidos na armação. Na referência, Leandro joga isolado.

Por isso, o Leão já está definido com: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Mansur; Ronaldo, Rithely, Everton Felipe, Diego Souza e Rogério; Leandro Pereira. Marquinhos, que mostra boas atuações, não consegue espaço entre os 11 iniciais, além do volante Rodrigo, recém-contratado.

Na 1ª fase do torneio nacional, os pernambucanos enfrentaram o CSA e levaram a melhor ao golear por 4 a 1. Campeão em 2008, o rubro-negro da Ilha busca repetir a campanha, com intuito ainda de garantir mais premiação por classificação, uma vez que o classificado à terceira etapa do certame embolsar R$ 500 mil.

Sete vem com cautela para jogo no Recife

Para o seu primeiro confronto contra uma equipe da Série A em toda sua história, o Sete de Dourados vem com cautela, já que sabe da superioridade da equipe pernambucana. O técnico Mauro Marino, inclusive relacionou para a partida mais jogadores defensivos e chegou a testar a equipe com apenas um atacante.

Outro fator mencionado por Marino foi o cansaço dos seus comandados: "O Sport jogou no sábado, descansou, treinou normalmente e joga em casa, sem se preocupar com deslocamentos. Infelizmente nós não teremos esse luxo", explicou o técnico. O time provável do Sete de Dourados irá a campo com: Wendel; Bahia, Binho, Ramon Baiano, Jô; Primo, Dornelles, Pavão, Gustavo; Pablo e Jeferson.