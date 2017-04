Ney Franco sinaliza possíveis mudanças no time titular do Sport em jogo contra Náutico

Foto: Williams Aguiar/Sport Club do Recife

Nesta sexta (14), o Sport realizou mais um treinamento visando o duelo que acontecerá neste domingo (16), contra o Náutico, pela semifinal do Campeonato Pernambucano, na Ilha do Retiro. Diferente das outras partidas, o técnico Ney Franco optou por manter em segredo a equipe titular, mas sinalizou que pode haver mudanças no time.

"Não vou usar a palavra dúvida. Mas a cada sessão de treinos e jogos a gente vai conhecendo mais a nossa equipe e pode haver sim uma variação para o próximo jogo. De posicionamento dos jogadores em campo ou mesmo de mudança de atletas. Isso só será definido no treino de amanhã (sábado). Logicamente tem uma fonte de estratégia. Mas não é apenas para não passar informação para o adversário. Está se desenhando para nenhum jogador ficar fora pela questão física, mas existe esse aspecto tático que a equipe pode ter, de repente, uma ligeira mudança", afirmou Ney.

O treinador comandou um trabalho tático, com grupos separados, e não deu pistas da provável formação. Uma substituição certa é do zagueiro Ronaldo Alves, que segue vetado por causa de problemas musculares. Na última partida, Matheus Ferraz foi escolhido como substituto, mas dessa vez, o colombiano Henriquez surge como opção. O atacante Juninho pode surgir no setor ofensivo, já que vem se destacando e está com moral. Outra dúvida é sobre o posicionamento de Diego Souza, se ele atuará de meia ou de atacante.

O atacante Marquinhos, que está de fora há um mês e meio, desde que sofreu uma lesão na coxa esquerda, voltou treinar com bola, mas sentiu um incômodo na região e teve que sair antes do término da movimentação. O jogador será avaliado e passará por exames no sábado (15), quando, então, o departamento médico vai ter noção mais clara da condição física do atacante. A última partida dele foi no dia 1 de março, no empate por 1 a 1 no primeiro clássico do ano contra o Náutico, na Ilha do Retiro, pelo Estadual.

O último treinamento da equipe antes do clássico acontecerá neste sábado (15), onde o técnico Ney Franco deve comandar uma atividade tática, de posicionamento, para dar os últimos ajustes no time.