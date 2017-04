Sport poupará quatro jogadores para partida decisiva contra Joinville na Copa do Brasil

Meio-campistas rubro-negros ficam ausentes no jogo de volta da quarta fase (Foto: Williams Aguiar/Sport)

A grande maratona de jogos, disputados em março e abril, custou caro ao Sport para partida com o Joinville, pelo duelo da volta na Copa do Brasil nessa quarta-feira (19). Além do zagueiro Ronaldo Alves, que já estava de fora por lesão muscular, a equipe não vai poder contar com seus principais jogadores: Rithely, Diego Souza, Rogério e André.

O coordenador médico do clube, Cléber Maciel, explicou a causa dos atletas não jogarem diante do JEC, pela quarta fase. Segundo Cléber, as ausências foram asseguradas depois de uma decisão em conjunto de todos os departamentos, passando pela comissão técnica e chegando aos fisiologistas.

"Na reapresentação, diante de nossos parâmetros internos de cansaço muscular e desgaste, a gente percebeu que alguns atletas se mostram com dados bem elevados. Com isso, ficamos com o risco de contusão iminente bem elevado, ou seja, a chance de colocá-los para jogar e isso trazer lesões é muito grande. Ante isso, com os padrões fisiológicos, discutimos muito com a comissão técnica e não temos como colocar à disposição esses quatro jogadores", declarou o doutor.

Juninho ganha chance entre os titulares contra o Joinville após gol decisivo na ida (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Por conta dos desfalques, o técnico Ney Franco deixa em aberto qual a provável escalação. Autor do gol decisivo na ida, que fez o Leão sair à frente no agregado, o jovem atacante Juninho vai ganhar chance entre os 11, porém ainda não sabe quem vai acompanhá-lo no setor. Caso o comandante opte por três volantes e promova o retorno de Rodrigo, o atleta ganharia a vaga também de Leandro Pereira.

Apesar da vantagem de jogar pelo empate, os rubro-negros podem ser montados ainda com o esquema da vitória sobre o Náutico no fim de semana, com Everton Felipe atuando mais recuado e Leandro sendo a referência. A definição, entretanto, só deverá sair momentos antes da bola rolar.

Com o mistério, os leoninos deverão ir a campo com a base do embate contra o Timbu, deixando Matheus Ferraz como opção nos suplentes e o colombiano Henríquez iniciando: Magrão; Samuel Xavier, Henriquez, Durval e Mena; Fabrício, Ronaldo e Rodrigo (Leandro Pereira); Everton Felipe, Juninho e Lenis.