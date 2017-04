Com vantagem do empate, Sport mede forças contra Joinville visando vaga nas oitavas

Para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil 2017, o Sport precisa apenas segurar o empate no jogo de volta diante do Joinville, na Arena Joinville, em Santa Catarina, às 21h45 desta quarta-feira (19). Para o time Tricolor avançar, é necessário apenas uma simples vitória ou qualquer outro triunfo por dois ou mais gols de vantagem.

A vantagem do Leão para o duelo foi conquistada na vitória por 2 a 1, na Ilha do Retiro, no jogo de ida. Os gols rubro-negros foram marcados por Rithely e Juninho. Bruno Batata marcou para os catarinenses.

Joinville entra em campo com mudanças no setor ofensivo

Na tarde desta terça-feira (18), o Tricolor finalizou a preparação para o duelo e o técnico Fabinho Santos deu pistas sobre o time que entrará em campo.

Em entrevista coletiva, o comandante contou que uma das mudanças vai ocorrer no setor ofensivo, com a entrada de Marlyson no lugar de Bruno Batata. O jovem formado nas categorias de base do clube catarinense está descansado e pode ajudar mais durante os 90 minutos.

“Entendo que o Marlyson tem grandes chance de começar jogando, até porque esses jogos exigiram muito do Batata. Teve um jogo próximo do outro, possível que comecemos com o Marlyson, Ele está descansado, a chance de começar com ele é grande”, pontuou.

Outra alteração deve ocorrer no meio de campo. Bruno Rodrigues, recuperado de uma entorse, deve aparecer entre os titulares. De acordo com Fabinho, ainda há certo receio pela presença do atleta, mas a ideia é montar um time rápido e, por isso, ele aparece bem cotado. Desta forma, Lúcio Flávio deve começar a partida no banco.

O provável Joinville tem: Matheus; Caique, Danrlei, Max e Fernandinho; Roberto, Tinga, Breno, Bruno Rodrigues e Alex Ruan; Marlyson.

Desfalcado, Ney Franco não divulga escalação do Sport

A maratona de jogos está intensa e a equipe rubro-negra está sofrendo com isso. Além do zagueiro Ronaldo Alves, que está se recuperando de uma lesão muscular, os titulares Diego Souza, Rithely, André e Rogério ficarão de fora da partida por causa do alto desgaste muscular.

Como o último treino antes da partida foi fechado, Ney Franco não deu pistas de como o time será escalado. No lugar de Ronaldo Alves, Henriquez deve continuar com a titularidade.

Para os outros setores, as substituições dependerão do esquema tático que será utilizado. Caso os três volantes sejam mantidos, Thallyson e Rodrigo disputam a vaga para o lugar de Rithely, fechando o trio com Ronaldo e Fabrício. Caso o substituto volte a ser um meio campista, Everton Felipe deve ser o escolhido para função.

De qualquer forma, Everton será titular. Ou no meio de campo ou no ataque. Com as três vagas do trio ofensivo abertas, o jovem pode voltar a jogar na ponta. Função que atuou em 2016. A outra ponta deve ficar com o colombiano Reinaldo Lenis. Para fazer a função de centroavante, a disputa fica entre Juninho e Leandro Pereira.

A provável equipe a iniciar a partida será: Magrão; Samuel Xavier, Henriquez, Durval e Mena; Fabrício, Ronaldo e Rodrigo (Leandro Pereira); Everton Felipe, Juninho e Lenis.