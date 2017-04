Magrão brilha novamente, Sport supera Joinville nos pênaltis e segue na Copa do Brasil

O Sport continua vivo na Copa do Brasil. Desfalcado dos principais jogadores, o Leão teve pela frente o Joinville, em partida de volta, válida pela quarta fase da Copa do Brasil, na Arena Joinville, em Joinville, Santa Catarina, e não mostrou um futebol vistoso e acabou sendo derrotado por 2 a 1, levando a decisão para as penalidades. Nas cobranças, a estrela do goleiro Magrão brilhou e o rubro-negro garantiu a classificação para as oitavas de final. O gol rubro-negro foi marcado por Leandro Pereira, enquanto Bruno Rodrigues e Fabinho Alves fizeram para o tricolor.

Com o resultado desta noite, o Sport garante a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, chegando nessa fase depois de bastante tempo. O adversário do Leão e a ordem do mando de campo vão ser conhecidas apenas após o sorteio a ser realizado nesta quinta-feira (20), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Já o Joinville está eliminado e passa a focar apenas no estadual e na Série C do Campeonato Brasileiro, que ainda vai iniciar as disputas.

Os dois times agora vão voltar aos gramados no próximo final de semana pelos respectivos campeonatos estaduais. O Joinville vai entrar em campo no domingo (23), às 19h00, para fazer um confronto com o Brusque, na Arena Joinville, em Joinville, Santa Catarina. Já o Sport terá pela frente um clássico com o Náutico, no domingo (23), às 16h00, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Pernambuco.

JEC é superior ao Leão, mas esbarra na falta de criança e não consegue marcar

O confronto começou com os dois times se estudando bastante, com o Joinville tentando tomar a iniciativa pela necessidade de reverter a vantagem do Sport, mas encontrando dificuldades para criar boas oportunidades. A primeira boa possibilidade surgiu aos oito minutos, quando Fabrício teve uma falta na entrada da área para cobrar e pegou errado na bola, chutando por cima da meta. A resposta do JEC veio apenas aos 13 minutos, com Alex Ruan entrando livre pela esquerda e esbarrando em Magrão, que saiu bem para defender.

Precisando marcar para ficar em boas condições, o tricolor catarinense resolveu partir para cima em busca de balançar as redes. Assim, passou a dominar as ações e chegar com perigo, como aos 25 minutos. O zagueiro Durval cometeu uma falha na entrada da área, Marlyson estava atento e avançou até entrada da área, chutando para defesa do goleiro Magrão. Momentos depois, meia-atacante Alex Ruan caiu na área em choque com o lateral-esquerdo Mena e ficou reclamando de pênalti, não marcado erradamente pelo árbitro, que mandou seguir.

Apesar de estar com o domínio, o tricolor catarinense encontrava dificuldades para criar boas oportunidades e também aproveitar com finalizações de qualidade para complicar a vida do goleiro Magrão. Já o Leão também sentia falta de seus principais nomes do elenco e de um meia-armador dentro de campo para chegar ao setor ofensivo e proporcionar certo perigo evitando maiores chegadas do adversário.

Com pouca construção de jogadas, o JEC só veio ficar perto de abrir o placar mesmo aos 47 minutos, quando Breno arriscou um chute de fora da área e o goleiro Magrão espalmou para frente jogando no pé de Marlyson, que bateu bem na entrada da pequena área e parou na grande defesa do arqueiro rubro-negro. Diante disso, o primeiro tempo acabou sendo encerrado no empata sem gols.

Sport sai na frente, mas falhas defensivas fazem Joinville encontrar virada

Para o segundo tempo, o técnico Fabinho Santos resolveu manter a mesma formação da etapa inicial, enquanto o técnico Ney Franco preferiu tirar o volante Thallyson para colocar o meia-atacante Everton Felipe. Com a bola rolando, o Joinville chegou com perigo logo com dois minutos, em cobrança de falta do meia-atacante Lúcio Flávio, obrigando Magrão a fazer boa defesa. Momentos depois, o lateral-esquerdo Fernandinho levantou a bola na área e o atacante Marlyson, livre de marcação, cabeceou para fora.

A pressão do JEC foi aumentando com o passar do tempo, mas as possibilidades claras de gols não eram criadas. Assim, o técnico Fabinho Santos resolveu tirar Lúcio Flávio e Ruan para colocar Bruno Rodrigues e Fabinho Alves, respectivamente. Já o técnico Ney Franco respondeu fechando mais o time, sacando o atacante Juninho para promover a entrada do volante Rodrigo. Os rubro-negros foram se soltando um pouco mais e melhorando na movimentação ofensiva, fazendo com que o adversário se preocupasse um pouco mais.

O crescimento ofensivo do Leão foi surtindo efeito aos poucos, mesmo com o tricolor catarinense sempre em cima no setor de ataque, e aos 27 minutos o atacante Leandro Pereira soube aproveitar bem o erro defensivo e partiu com liberdade para o ataque, entrando na área e tocando na saída do goleiro Matheus. A reposta do JEC não demorou muito para acontecer, veio aos 32 minutos, com Bruno Rodrigues avançando com muito espaço e chutando no canto do goleiro Magrão, que nada pôde fazer.

Com o confronto se encaminhando com o empate, o JEC resolveu surpreender e chegar a virada aos 44 minutos, quando Breno avançou pela direita e cruzou rasteiro na área. A defesa rubro-negra ficou apenas olhando e o atacante Marlyson apareceu livre para mandar para o fundo das redes e fazer a festa da torcida tricolor. Os dois times seguiram tentando buscar algo mais ainda nos minutos finais, mas não conseguiram lograr êxito e o duelo foi encerrado no 2 a 1 para os mandantes.

Magrão brilha, Sport bate Joinville e segue na Copa do Brasil

As penalidades iniciaram com Aldair chutando no canto direito e, mesmo com Magrão acertando o lado, a bola entrou. Everton Felipe escolheu o mesmo lado e, com qualidade, empatou. Já Fernandinho resolveu mudar de lugar e acabou se dando mal, pois o goleiro rubro-negro defendeu bem. Leandro Pereira também errou a cobrança, pois o goleiro Matheus pegou.

O desempate veio com Breno e Lenis, mesmo errando na finalização, igualou o marcador. Magrão estava impossível. Assim, ele parou o zagueiro Danrlei. Fabrício e Bruno Rodrigues marcaram. A responsabilidade, então, ficou com Matheus Ferraz, que partiu para a cobrança e tirou qualquer chance de defesa para delírio da torcida rubro-negra.