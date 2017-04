Sport arranca empate com Náutico e avança à final do Pernambucano contra Salgueiro

Maior campeão estadual, o Sport entrou em campo tranquilo na tarde deste domingo (23), contra o Náutico, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano 2017. Jogando por qualquer empate, os rubro-negros até saíram em desvantagem, com gol de Giovanni, mas arrancaram a igualdade em 1 a 1 com Matheus Ferraz, em partida na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

O Leão, assegurado na Copa do Nordeste 2018, vão disputar a grande final contra o Salgueiro, mas ainda sem data definida. Os alvirrubros, por outro lado, fazem a disputa pelo 3º lugar valendo a última vaga no Nordestão, já que os finalistas estão garantidos antecipadamente, com os horários também indefinidos.

Os leoninos voltam a campo nessa quarta-feira (26), às 21h45, na Copa do Brasil. A equipe vai ao Rio de Janeiro para encarar o Botafogo, pelas oitavas de final, na primeira partida. Os botafoguenses asseguraram a participação no certame por vir da Libertadores, se juntando a Grêmio, Flamengo, Atlético-MG, Santos, Chapecoense, Atlético-PR e Palmeiras.

Náutico abre vantagem, mas cede empate

Com o equilíbrio do jogo de ida em xeque, os times começaram o jogo se estudando bastante, sem criar muitos lances ofensivos. Incentivado pela torcida, o Náutico iniciou mais incisivo e teve a primeira chance do duelo. Erick fez boa jogada individual no meio-campo, deixou Ronaldo e Fabrício para trás e mandou a bomba, que tocou em Matheus Ferraz e explodiu na trave.

Mostrando maior determinação, o Timbu continuou pressionando e os melhores momentos eram em seu favor, explorando também os erros de posicionamento de seu rival. Mesmo jogando mais recuado, o Sport apostou no contra-ataque para surpreender e aumentar a vantagem. Mena cruzou na pequena área e André cabeceou com muito perigo.

Alvirrubros largam à frente, mas rubro-negros empatam (Foto: Genival Fernandes/Especial à VAVEL Brasil)

Ainda que tentassem demonstrar intensidade, as equipes pouco eram criativas, deixando o confronto muito equilibrado. Aproveitando falha de marcação, os alvirrubros ficaram à frente no placar. Marco Antônio cobrou escanteio fechado na primeira trave e Giovanni, subindo mais que os defensores, completou para o fundo do gol.

Precisando do empate, por ter vencido no último encontro, o Leão não se acomodou dentro de campo e conseguiu ir às redes em desatenção do arquirrival. O jovem volante Fabrício bateu falta na área e Matheus Ferraz testou com perfeição, superando Ewerton Páscoa e tirando do alcance de Tiago Cardoso, que nada pôde fazer.

Sport segura resultado e avança à decisão

Com atuação irregular, pecando principalmente na transição, a equipe rubro-negra voltou modificada para o segundo tempo. André, que não teve boa apresentação, deixou o gramado para a entrada de Reinaldo Lenis, visando dar mais mobilidade ao setor ofensivo. Apesar disso, os alvirrubros não conseguiram mostrar qualidade e facilidade para furar o bloqueio defensivo, pois a marcação esteve melhor estruturada.

Mesmo assim, quem criou a primeira boa oportunidade na etapa final foi o Timbu, que teve Maylson na vaga de Dudu. Erick fez uma jogada individual pela direita e entrou sozinho pela intermediária, finalizando firme e parando em uma boa defesa de Magrão, que se esticou todo e espalmou.

Única defesa na etapa final garantiu empate e classificação (Foto: Genival Fernandes/Especial à VAVEL Brasil)

No minuto seguinte, entretanto, quem assustou foi o Leão. Raul Prata, que acabara de entrar no lugar de Samuel Xavier, deu lançamento em profundidade na direção de Rogério. O atacante leonino disparou com velocidade e saiu de frente para Tiago Cardoso, porém chutou fraco e o goleiro defendeu tranquilo.

Do meio para o fim, o equilíbrio mostrado pelos times durante o duelo prosseguiu, com poucos lances ofensivos. Demonstrando boa postura defensiva, o Sport administrou bem o empate, resultado que o levava à final. O Náutico, contudo, pecou no ataque e não aproveitou bem os momentos, aumentando ainda mais o jejum de títulos.