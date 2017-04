No terceiro Clássico das Multidões, Sport e Santa Cruz disputam vaga na final do Nordestão

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA SEMIFINAL DA COPA DO NORDESTE, A SER DISPUTADA NA ILHA DO RETIRO, EM RECIFE.

Sport e Santa Cruz entram em campo neste sábado (29), às 18h30, na Ilha do Retiro para começar a definir o finalista da Copa do Nordeste 2017. A arbitragem da partida ficará por conta de Cláudio Francisco Lima e Silva, auxiliado por Cleriston Clay Barreto Rios e Daniel Vidal Pimentel, todos do SE.

O Leão da Ilha chega a essa fase após eliminar o Campinense, enquanto o Santa Cruz passou pelo Itabaiana nas quartas de final da competição. Na outra chave das semis, o Vitória venceu o Bahia por 2 a 1, no jogo de ida.

Com dúvidas no ataque, Ney Franco não revela escalação da equipe

O técnico Ney Franco tem alguns problemas para definir o time que entrará em campo. Além da ausência do zagueiro Ronaldo Alves, em processo de recuperação de uma lesão muscular, e do atacante Leandro Pereira, com dores no joelho, o atacante Rogério, também desfalca o Leão, cumprindo suspensão após o terceiro cartão.

O treinador apenas garantiu que não vai mexer na estrutura tática da equipe. "Não vou mexer nisso. O Sport vem funcionando muito bem desta forma. No outro jogo, contra o Botafogo, ficou bem claro. Quando mexi, tirei um volante para colocar um atacante, mesmo quando a gente ficou com um a mais, não deu certo." Afirmou Ney.

Com isso, Fabrício e Ronaldo como volantes, enquanto Rithely além da marcação, vira um meia, com maior responsabilidade na frente. Diego Souza será mantido como um meia que vira terceiro atacante no momento de ataque. Lenis tem boas chances de começar jogando. Resta saber quem será o substituto de Rogério. As opções são Juninho e André.

O time do Leão deve entrar em campo com: Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Mena; Ronaldo, Fabrício e Rithely; Diego Souza, Lenis e André (Juninho).

Eutrópio aposta em um novo esquema tático no Santa Cruz

Desde o início da temporada o Tricolor vem atuando com três atacantes e um meia, mas para a partida o técnico optou por três meias, com Thómas, Pereira e Léo Costa, na tentativa de dominar o setor. Outra novidade é a entrada de Elicarlos. Com isso, Everton Santos e Frederico Gino ficam no banco de reservas.

"A gente priorizou a posse de bola. Priorizamos preencher mais o meio. Léo já demonstrou isso. Que a gente possa ganhar fora de casa essa posse. Com a posse, temos teoricamente o domínio da partida e um jogo sob controle." declarou Eutrópio.

O goleiro Julio Cesar, que foi poupado de alguns treinamentos durante a semana, por conta de uma irritação no olho, teve a suspeita de conjuntivite descartada e deve ser titular normalmente no Clássico das Multidões.

O time do Santa Cruz deve entrar em campo com: Julio Cesar; Vítor, Anderson Salles, Bruno Silva e Tiago Costa; Elicarlos, David, Leo Costa, Pereira e Thomás; Halef Pitbull.