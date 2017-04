Jogo Sport x Santa Cruz AO VIVO hoje na Copa do Nordeste 2017 (0-0)

Boa tarde, leitor que navega na VAVEL Brasil! A partir de agora vamos acompanhar o confronto entre Sport x Santa Cruz ao vivo, válido pela ida das semifinais da Copa do Nordeste 2017. O duelo será realizado, às 18h30, na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco.

Quem sair vencedor dos dois confrontos entre Sport e Santa Cruz terá pela frente uma final com um Baiano, pois Vitória e Bahia estão fazendo a outra semifinal da competição. Os rubro-negros baianos saíram na frente no primeiro jogo, quando acabaram vencendo o rival tricolor por 2 a 1, de virada, em uma partida recheada de polêmicas. O confronto da volta será realizado neste domingo (30), às 16h00, na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia.

Já Vinícius Eutrópio sabe que as alterações são necessárias, principalmente, para aliviar as cobranças, que ficaram em grande número depois da eliminação nas semifinais do Campeonato Pernambucano para o Sagueiro, em que o time apresentou um futebol muito abaixo do esperado e foi dominado pelo adversário em boa parte do confronto, ficando fora da disputa pelo tricampeonato estadual.

Satisfeito com rendimento, Ney Franco garantiu que não vai mexer na estrutura tática da equipe. Com isso, Fabrício e Ronaldo como volantes, enquanto Rithely além da marcação, vira um meia, com maior responsabilidade na frente. Diego Souza será mantido como um meia que vira terceiro atacante no momento de ataque. Lenis tem boas chances de começar jogando. Resta saber quem será o substituto de Rogério. As opções são Juninho e André.

Desde o início da temporada o Tricolor vem atuando com três atacantes e um meia, mas para essa partida o técnico Vinícius Eutrópio optou por três atletas de armação, com Thómas, Pereira e Léo Costa, na tentativa de dominar o setor. Outra novidade é a entrada de Elicarlos. Com isso, Éverton Santos e Gino devem ficar no banco de reservas.

O técnico Ney Franco tem alguns problemas para definir o time que entrará em campo. Além da ausência do zagueiro Ronaldo Alves, em processo de recuperação de uma lesão muscular, e do atacante Leandro Pereira, com dores no joelho, o atacante Rogério, também desfalca o Leão, cumprindo suspensão após o terceiro cartão.

O Santa Cruz não encontrou dificuldades nas quartas de finais da Copa do Nordeste. Os tricolores acabaram passando pelo Itabaiana, sem sustos com duas vitórias pelo placar mínimo, oriundas da boa bola parada do zagueiro Anderson Salles. Apesar disso, o futebol apresentado pelos corais ficou bastante aquém do esperado.

O Sport chega à essa fase após eliminar o Campinense, em um jogo emocionante na Ilha do Retiro, em que o meia-atacante Diego Souza acabou brilhando e comandando a vitória rubro-negro por 3 a 1, depois de ter sofrido um revés pelo mesmo placar na partida de ida. Com isso, o confronto foi para os pênaltis e o goleiro Magrão mostrou toda sua especialidade para ajudar os leoninos a avançarem de fase na competição nordestina.