Ronaldo Alves volta aos treinos, mas sente incômodo e deve ficar fora de decisão com Santa Cruz

Foto: Williams Aguiar/Sport

O sistema defensivo do Sport vem dando dor de cabeça para os torcedores, pois são seguidas falhas nos últimos jogos . Principal atleta da zaga, Ronaldo Alves era a esperança dos rubro-negros para o clássico decisivo com o Santa Cruz, em que o Leão precisará vencer por dois gols de diferença para chegar à final da Copa do Nordeste. O zagueiro até voltou a treinar nesta segunda-feira (1º), mas acabou saindo mais cedo da movimentação por sentir novamente um incômodo muscular.

Como não participou da movimentação até o final, Ronaldo Alves dificilmente vai entrar em campo no clássico da próxima quarta-feira (3). O zagueiro, entretanto, ainda não está vetado pelo departamento médico rubro-negro, que vai realizar um último teste na movimentação marcada para esta terça-feira (2). Se o defensor não apresentar nenhum problema, as chances de atuar aumentam, pesando contra, claro, o pouco tempo de treinamento do mesmo e por estar há quase 30 dias longe dos gramados.

O médico do Sport, Leonardo Monteiro, garante que o incômodo apresentado no final do treinamento já era esperado por conta do grau da lesão que ele teve. O médico rubro-negro revelou que os teste realizados com o zagueiro nesta manhã de segunda-feira (1º) apresentaram um equilíbrio muscular, tirando praticamente todas as dores que o atleta vem sentindo.

“Ronaldo Alves fez teste funcionais na academia, nesta manhã de segunda-feira (1º), e o isocinético, que mostrou que ele está com uma musculatura bem equilibrada. Está praticamente sem dor. Ele foi para o campo e fez um treino normal, mas sentiu um leve desconforte no fim da movimentação, o que já era esperado pela lesão que ele teve. Nesta terça-feira (2), vamos fazer novos testes para definir se ele tem condições ou não de atuar”, comentou o médico leonino.

Em relação à equipe, o técnico Ney Franco terá o retorno do atacante Rogério, suspenso por conta do terceiro amarelo na partida de ida. Quem não entrará em campo é o atacante Lenis, que foi expulso no final do confronto. A formação inicial só deve ser esboçada mesmo na movimentação da terça-feira (2), quando todos os jogadores deve estar no gramado do CT rubro-negro. Existe a grande chance, caso Ronaldo Alves seja vetado, de Henriquez assumir a vaga do criticado Matheus Ferraz para fazer a dupla de zaga com Durval.

A novidade nesta segunda-feira (1º) ficou por conta do atacante Osvaldo, contratado junto ao Fluminense. Osvaldo ainda não teve o nome oficializado pela diretoria do Leão da Praça da Bandeira, algo que deve acontecer assim que o contrato for assinado. O atacante está passando por alguns exames com o departamento médico e físico do clube para então ser liberado para assinatura do vínculo contratual.