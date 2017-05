Chateado, Rogério repudia comemoração de Pitbull diante do Sport: “”Foi um desrespeito”

Foto: Williams Aguiar/Sport

A polêmica comemoração do atacante Halef Pitbull na vitória do Santa Cruz contra o Sport no último sábado (29), na Ilha do Retiro, pela partida de ida das semifinais da Copa do Nordeste, ainda rende insatisfação pelo lado rubro-negro. Nesta segunda-feira (1º), o atacante Rogério deixou claro que está bastante chateado com a atitude do atleta rival, que comemorou o segundo gol em cima do escudo do leonino. Mesmo repudiando o ato, o camisa 17 garante que, se marcar na próxima partida, vai comemorar em cima do escudo tricolor para retribuir o gesto.

Rogério não esteve em campo na última partida por conta de um terceiro cartão amarelo. O atacante leonino estava acompanhando de fora e revelou que ficou muito bravo quando viu a comemoração do adversário. O atacante afirma que o escudo do clube é sagrado e jamais poderia acontecer isso.

“Estava assistindo a partida e fiquei muito bravo quando vi aquela comemoração. O escudo do clube é uma coisa sagrada, eu jamais faria isso. Mas depois disso, se fizer um gol, vou comemorar em cima do escudo do Santa Cruz, porque isso foi um desrespeito com o Sport”, comentou o atacante.

Em relação à partida de volta, que o Sport precisará reverter uma vantagem vencendo por dois gols de diferença, o atacante do Leão da Praça da Bandeira acredita que a postura precisa ser ofensiva desde o apito inicial. Além disso, ele avalia que é necessário manter a calma no momento das finalizações para não repetir os mesmos erros dos últimos jogos, quando os leoninos perderam bastantes chances e não conseguiram sair de campo com a vitória.

“Nossa postura tem que ser ofensiva. Temos que ir para cima, pois estamos atrás no placar. Não podemos também errar tanto como nas últimas partidas. As oportunidades estão aparecendo para nossa equipe, então, precisamos aproveitar melhor. Estamos trabalhando bastante nos treinamentos para ter essa tranquilidade na hora de ficar na frente do goleiro e fazer os gols para alcançar os objetivos”, encerrou.