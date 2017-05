Sport faz mistério para decisão contra Santa Cruz e acredita na volta de Ronaldo Alves

Foto: Williams Aguiar/Sport

O último treinamento leonino para o duelo decisivo desta quarta-feira (2), pela Copa Nordeste 2017, contra o Santa Cruz, no Arruda. Para chegar à decisão da Copa Nordeste, o Sport precisa de uma vitória de 2 a 0. Com isso, o técnico Ney Franco decidiu apostar no treino fechado à imprensa para tentar surpreender os corais.

Ney Franco disse que não haverá muitas mudanças no time. As duas dúvidas são a permanência ou não do esquema com três volantes e a entrada do zagueiro Ronaldo Alves.

"O treinamento fechado é para testar algumas alternativas, mas não teremos grandes mudanças na equipe. Vamos cobrar uma maior força nas finalizações. Os nomes para o jogo eu não tenho uma necessidade, obrigação, de passar para a imprensa. Vou fazer uma movimentação reservada para poder treinar algumas jogadas".

A possível formação do Sport para decisão de amanhã pode ser: Magrão, Samuel Xavier, Ronaldo Alves (Henríquez/Matheus Ferraz) e Mena; Fabrício, Rithely e Diego Souza; Everton Felipe (Ronaldo/Rodrigo), André e Rogério.

Em relação ao zagueiro Ronaldo Alves, o técnico que acredita poder contar com o jogador e ressaltou que só vai levar o atleta se estiver em boas condições técnicas e físicas para suportar o ritmo da partida Se Ronaldo Alves for vetado, pode ser substituído por Henríquez ou Matheus Ferraz.

"Ronaldo vai para o treino hoje. Ontem a gente tinha um complemento do treino e tirou o atleta dessa parte. Mas hoje vai para o campo e vamos ver como ele vai se comportar. A expectativa é que ele jogue, porém se não correr nenhum risco de lesão".

Sobre a decisão, o técnico Ney acredita que por estar jogando em casa o Santa Cruz terá que sair para o jogo, e não vai jogar com o regulamento em baixo dos braços. "Acho que será um jogo aberto, um jogo de gols. A gente tem que dar continuidade à nossa força ofensiva, criar oportunidades. Tentar reverter a situação desde o início. Acredito que teremos a qualidade técnica da última partida".