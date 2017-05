Ney Franco exalta ofensividade do Sport e comemora vaga na final: "Aprendemos com nossas falhas"

Comandante rubro-negro teve que fazer duas mudanças ainda no primeiro tempo (Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

O Sport vinha pressionado e a situação do seu técnico não era diferente. Muito por conta dos últimos resultados, a derrota contra o Botafogo de virada pela Copa do Brasil e a contra o Santa Cruz em casa pelo Nordestão.

Mas o que se viu na noite desta quarta-feira (3), foi uma reviravolta não só nas semifinais, mas no espírito da equipe leonina. A vitória por 2 a 0 com gols de Everton Felipe e André, tem tudo para dar um animo novo ao elenco e ao treinador.

Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Ney Franco fez questão de exaltar a atuação da equipe, que na sua visão foi perfeita. Para isso ele ressaltou, o quão importante foi o equilíbrio entre setores, ponto muito criticado nas últimas partidas. Também não deixou de falar das provocações feitas após a partida de domingo.

"Todas as partes estavam bem equilibradas. Vimos uma defesa sólida e um ataque muito forte. Aprendemos com as nossas falhas no primeiro jogo e hoje estávamos mais fortes emocionalmente e fisicamente", frisou. "Nosso vestiário estava em alegria nesse fim de jogo. Os problemas que tivemos no primeiro jogo, nos deixou mais focados para fazer os gols; as provocações mascararam e prejudicaram a equipe adversária", pontuou.

O zagueiro Ronaldo Alves, que estava há sete jogos sem entrar em campo, foi escalado como titular, mas acabou saindo ainda no primeiro tempo depois de sentir a lesão, perguntado sobre isso, Ney falou que não escalaria um jogador se ele não estivesse 100% fisicamente.

"Conversei com ele e ele garantiu estar preparado para o jogo. Todos os jogadores entraram em campo em condições de jogo e a gente teve o imprevisto do Ronaldo, que mostra pra gente que é um atleta que vai precisar de um tratamento mais especial, porque ele pode nos ajudar muito nas próximas competições", explicou.