Luxemburgo aprova empenho em vitória sobre Santos: "Temos que acreditar no nosso potencial"

Comandante rubro-negro mostra vontade também em ganhar o Campeonato Pernambucano (Foto: Williams Aguiar/Sport)

A Vila Belmiro foi palco de muitas glórias para Vanderlei Luxemburgo na década passada, uma vez que foi bicampeão da Série A pelo Santos. Na noite desse sábado (24), o Sport enfrentou o Peixe e alcançou uma marca histórica, após derrotar o adversário pela primeira vez como visitante em toda a história do Campeonato Brasileiro.

Satisfeito com a dedicação apresentada pelos atletas, o treinador disse que está vendo a atitude em buscar os resultados positivos, seja como mandante ou não. Para Luxemburgo, a postura demonstrada contra a equipe paulista deve ser mantida, principalmente em jogos distante da torcida.

"Temos que jogar aqui na Vila ou em qualquer outro lugar respeitando o adversário, mas jogando. Teremos que acreditar no nosso potencial e contra o Santos nós tivemos a atitude. Quando você tem atitude e se compromete, as coisas mudam de caminho. Quem me conhece, sabe e eu tenho aquela frase: "O medo de perder tira a vontade de ganhar". Acredito muito nisso", declarou, elogiando a atuação de Diego Souza, o principal jogador em campo.

Camisa 87 do Leão voltou a se destacar e foi elogiado pelo comandante leonino (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

"Esse é o Diego Souza que eu quero. Jogou bem contra o Atlético-MG e agora contra o Santos. Ele não pode fazer uma ou outra partida boa, e sim tem que ser a referência do Sport. Não tem nada de anormal nisso de fazer cobranças, de eu falar que é dele a responsabilidade de ter de chamar o jogo para ele. Diego vai ter que se credenciar para a Seleção Brasileira jogando bem no Sport", complementou, falando ainda sobre o desejo que tem em conquistar o Campeonato Pernambucano, nessa quarta-feira (28), diante do Salgueiro.

"Eu quero ganhar o Campeonato Pernambucano. O técnico ou jogador tem que querer vencer sempre. Eu arrisquei e coloquei jogadores que vão ao jogo em Salgueiro. Escalei Rodrigo, que ocupa a vaga de Patrick, e coloquei Lenis no lugar de Osvaldo. Eles precisavam começar a estar no time e se sentirem dentro do processo", encerrou o técnico leonino.