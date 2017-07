Sport modificado para decidir título do Pernambucano contra Salgueiro

Lateral-direito Raul Prata deve jogar improvisado na esquerda diante do Carcará (Foto: Williams Aguiar/Sport)

A vitória sobre o Santos pode dar novo fôlego ao Sport na disputa da final do Campeonato Pernambucano 2017. Para medir forças contra o Salgueiro, Vanderlei Luxemburgo vai ter de realizar mexidas no time titular, pois alguns dos jogadores que já vinham atuando não entraram na lista de regularizados para o Estadual.

Um deles é o lateral-esquerdo Sander, que reforçou a defesa e deverá ser substituído por Raul Prata, improvisado no setor, já que é lateral-direito. Após começar entre os 11 diante do Peixe, Raul se diz pronto e disposto para fazer a função, que já foi desempenhada inclusive nesta temporada.

"Sem dúvidas que eu estou disponível para ajudar, porém é um pouco diferente atuar na lateral esquerda, mas não tenho tantas dificuldades. Se for da opção de Vanderlei, irei somente com o objetivo de fazer um grande jogo e trazer o título. Já joguei ali na posição (lateral-esquerda) e, se precisar novamente, vou atuar sem nenhum problema", declarou o lateral.

Ronaldo volta a ficar à disposição no Leão, mas não deve enfrentar o Carcará (Foto: Williams Aguiar/Sport)

No meio-campo, o volante Rithely volta depois de cumprir suspensão, tomando a vaga de Patrick, um dos que não poderá atuar. De resto, os mesmos que iniciaram no fim de semana permanecem, com Thallyson ajudando na cabeça de área e Everton Felipe fazendo a armação junto a Diego Souza.

O ataque, contudo, é o único que não sofrerá alterações, com Osvaldo sem estar apto. Com isso, Reinaldo Lenis segue ao lado de André para ajudar a fazer gols. Rogério até retornou aos treinos com o restante do elenco antes do prazo previsto pelo departamento médico mas, assim como Ronaldo, não deve jogar.

Caso não sofra baixas de última hora, a equipe rubro-negra entra em campo com: Magrão; Samuel Xavier, Henríquez, Ronaldo Alves e Raul Prata; Rithely, Thallyson, Everton Felipe e Diego Souza; Reinaldo Lenis e André.