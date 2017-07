Após um mês e meio, Salgueiro e Sport decidem o Campeonato Pernambucano 2017

INCIDENCIAS: Partida de volta da final do Campeonato Pernambucano 2017, a ser disputada no Cornélio de Barros, em Salgueiro

Após 14 anos, o Campeonato Pernambucano vai voltar a ser decidido depois do mês de maio, data que já havia habituado os torcedores. Na noite desta quarta-feira (28), às 21h45, Salgueiro e Sport se enfrentam no Cornélio de Barros pelo duelo de volta da final. Na primeira partida, as equipes empataram por 1 a 1 e deixaram o panorama imprevisível para a decisão.

Ocupando a lanterna do Grupo A da Série C, o Carcará busca manter o retrospecto como mandante no Estadual como trunfo para conquistar o torneio pela primeira vez na história. Em nove confrontos realizados, dentro do Cornélio de Barros, um total de seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Embalado pelo primeiro triunfo na condição de visitante nessa Série A e de maneira histórica sobre o Santos no fim de semana, o Leão tem praticamente força máxima para somar o 41º título do Pernambucano. O resultado positivo diante do Peixe deixou os leoninos na 15ª posição, com 12 pontos ganhos.

A arbitragem da finalíssima vai ser liderada pelo goiano Wilton Pereira Sampaio, enquanto Emerson Augusto de Carvalho e Marcelo Carvalho Van Gasse, do quadro de São Paulo, vão ser os auxiliares. Assim como no embate disputado na Ilha do Retiro, o árbitro de vídeo vai estar em prática, sendo Péricles Bassols encarregado de revisar as jogadas com possibilidade de causar dúvida.

Salgueiro mantém dúvida para finalíssima

Para fazer história. É assim que o Salgueiro entrará em campo contra o Sport. Precisando apenas vencer, já que um novo empate define a taça nos pênaltis, o Carcará está com uma dúvida para confirmar quem vai a campo e tentar ser o herói na decisão. Em relação ao duelo de ida, os sertanejos não terão apenas o meia Valdeir, que foi negociado junto ao Desportivo Aves-POR.

Para substituir o destaque no certame, a única interrogação do técnico Evandro Guimarães. Recuperado de lesão que o tirou do primeiro jogo da final, sofrida na eliminação da Copa do Brasil para o Sinop, o jovem meia Dadá Belmonte já vem atuando e pode ser uma opção. A dúvida, porém, é quanto à entrada de Jean Carlos, que marcou gol salvador na Ilha do Retiro.

Camisa 1 do Tricolor do Sertão atuou em 18 dos 19 duelos disputados no Estadual (Foto: Léo Lemos/Náutico)

Tentando colocar de lado o momento ruim vivida na Série C, o goleiro Mondragon vê a finalíssima como uma motivação para dar sequência à temporada. Para isso, o camisa 1 aposta na força dos torcedores e os resultados conquistados como mandante no Estadual como principais trunfos.

"Que nesse momento tão importante e único para nós, a nossa torcida compareça para nos incentivar e ajudar a lotar o Salgueirão. E sempre acreditando, passando uma energia positiva para que nós, jogadores e comissão, estaremos ali dando nosso melhor para sairmos campeões", disse o arqueiro salgueirense.

Leão modificado após vitória sobre Santos

Buscando somar o primeiro título sob o comando do Sport, o treinador Vanderlei Luxemburgo vai ter de realizar mexidas no time, pois alguns dos jogadores que já vinham jogando não puderam entrar na lista dos regularizados no Estadual, já que passou do prazo limite determinado pelo regulamento.

Um deles é o lateral-esquerdo Sander, que reforçou a defesa e deverá ser substituído por Raul Prata, improvisado na função por ser lateral-direito. Após começar entre os 11 diante do Peixe, Raul se diz pronto e disposto para fazer a função, que já foi desempenhada inclusive nesta temporada.

Raul encarou o Carcará no jogo realizado em Salgueiro pelo Hexagonal do Título (Foto: Williams Aguiar/Sport)

"Sem dúvidas que eu estou disponível para ajudar, porém é um pouco diferente atuar na lateral esquerda, mas não tenho tantas dificuldades. Se for da opção de Vanderlei, irei somente com o objetivo de fazer um grande jogo e trazer o título. Já joguei ali na posição (lateral-esquerda) e, se precisar novamente, vou atuar sem nenhum problema", declarou o lateral.

No meio-campo, o volante Rithely volta depois de cumprir suspensão, tomando a vaga de Patrick, um dos que não poderá atuar. De resto, os mesmos que iniciaram no fim de semana permanecem, com Thallyson ajudando na cabeça de área e Everton Felipe fazendo a armação junto a Diego Souza. O ataque, contudo, é o único que não vai ter alterações, com Osvaldo sem estar apto. Com isso, Reinaldo Lenis segue ao lado de André para ajudar a fazer gols.