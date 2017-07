Resultado Salgueiro x Sport na final do Pernambucano 2017 (0-1)

SPORT CAMPEÃO PERNAMBUCANO 2017!

FIM DE JOGO!! SALGUEIRO 0 X 1 SPORT!!

49' Rodolfo Potiguar levanta bola na área do Sport e Ronaldo Alves tira o perigo.

46' +5 minutos de acréscimo.

44' Willian Lira vai para cima da defesa na intermediária e chuta forte de longe. Bola vai para fora

41' André e Daniel se estranham. E o árbitro mostra cartão amarelo para os dois.

38' SUBSTITUIÇÃO NO SPORT! Sai Raul Prata e entra Evandro

Após cobrança de Magrão, bola sobra pra Diego Souza, que ajeita com categoria, de peito, para Everton Felipe acertar belo chute de fora da área.

36' GOOOOL DO SPORT!! Gol de Everton Felipe.

35' SUBSTITUIÇÃO NO SPORT! Sai Rodrigo e entra Thallyson

30' GOL ANULADO! Segue o jogo.

25' Árbitro de vídeo é consultado e jogo espera por definição.

24' POLÊMICA!! Salgueiro marca gol e árbitro marca saída de bola na cobrança de escanteio. Árbiutro teria feito curva por fora.

21' AMARELOU SPORT! Cartão amarelo para Lenis

20' SUBSTITUIÇÃO NO SALGUEIRO! Sai Jean Carlos e entra Dadá

19' Lenis recebe belo lançamento de Raul Prata pela esquerda, mas erra drible e perde chance para o Leão.

15' O Sport chega na base do chutão e o Salgueiro raramente chega na área rubro-negra. Jogo fraquíssimo tecnicamente.

11' Sport pressiona o Salgueiro que vai segurando as investidas do Leão

08' Salgueiro cobra falta, mas Ranieri se choca com Magrão e árbitro marca falta.

07' Everton Felipe cobra, mas vai direto nas mãos do goleiro do Salgueiro.

06' Rodolfo Potiguar comete falta em Lenis. Boa chance para o Sport

03' Rithely chuta de longe, mas Mondragon encaixa a bola.

Salgueiro e Sport voltam do intervalo sem alterações nas equipes.

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Salgueiro 0 x 0 Sport

46' APITA O ÁRBITRO! Acaba o primeiro tempo da partida no Cornélio de Barros.

45' AMARELOU SPORT! Cartão amarelo para Durval

44' Passou perto! Willian Lira se antecipa a Samuel Xavier e cabeceia. Bola passou pertinho da meta de Magrão.

42' Falta para o Salgueiro pelo lado direito do ataque.

39' Jean Carlos arranca em contra-ataque, corta para dentro, mas bate para fora.

36' SPORT NA PRESSÃO! André recebe passe de Diego Souza, entra na área e o atacante prefere o passe para Lenis que perde oportunidade.

35' PERIGO, RUBRO-NEGRO!! Everton Felipe cobra falta com veneno e Rithely por pouco não consegue cabecear.

31' QUASE, SPORT!!! André chuta e a bola faz efeit. Mondragon defende com dificuldades. Por pouco o leão abre o placar

24' AMARELOU SALGUEIRO! Cartão amarelo para Rodolfo Potiguar e Jean Carlos

23' Rodolfo Potiguar e Jean Carlos discutiram feio e trocaram cabeçadas.

19' Everton Felipe recebe passe e tenta chute de esquerda, mas a bola sobe demais. Tiro de meta para o Salgueiro

16' Diego Souza faz o pivô e na hora do passe para Everton Felipe toca fraco.

14' Rithely vira o jogo para Everton Felipe e erra feio.

10' Samuel Xavier erra, Álvaro chega antes de Magrão e cruza. Durval se antecipa e evita o gol do Salgueiro.

07' UUUUUUUUHHHHH!! QUASE! Rodolfo Potiguar bate falta com força e passa perto da trave do goleiro Magrão.

06' Ronaldo Alves faz falta em Jean Carlos. Rodolfo Potiguar na cobrança.

05' Daniel levanta bola na área e ela passa por todo mundo.

04' Salgueiro desce pela direita e Raul Prata faz falta em Jean Carlos

01' Lenis dispara em direção a grande área do Salgueiro e é derrubado por Daniel na intermediária da defesa salgueirense.

00' Salgueiro já chega com perigo. Após cruzamento da direita, defesa do Sport afasta.

00' Começou o primeiro tempo! Salgueiro 0 x 0 Sport

Hino de Pernambuco sendo executado.

Sport e Salgueiro no campo!

Os times já acabaram o aquecimento e foram para os vestiários.

Equipes escaladas!

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Salgueiro x Sport ao vivo, valendo pela final do Campeonato Salgueiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 21h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

A equipe base do Carcará será: Mondragon; Diego Aragão (Marcos Tamandaré), Ranieri, Maurício e Paulo Vitor; Rodolfo Potiguar, Toty, Jaildo e Dadá (Gustavo); Álvaro e Jean Carlos. Negociado com o futebol português, o meia Valdeir é o grande desfalque para a final.

O treinador Evandro Guimarães afirmou que só tem duas dúvidas na equipe. Na lateral direita, não se sabe ainda se Marcos Tamandaré ou Diego Aragão inicia jogando. Na armação, Dadá e Gustavo lutam pela vaga. O resto do Salgueiro será o mesmo que perdeu de 1 a 0 do Sampaio Corrêa na rodada passada da Série C do Brasileiro.

O último treino do Salgueiro antes da decisão do Estadual foi bem leve. Nesta terça-feira, logo após o adversário ter treinado no Cornélio de Barros, o Carcará encerrou no estádio os seus preparativos para a final de quarta. Na presença de alguns torcedores, o time sertanejo fez um recreativo e treinou penalidades máximas na sequência. A escalação da equipe está indefinida, contudo.

A provável escalação do Sport para a final: Magrão; Samuel Xavier, Henríquez, Ronaldo Alves e Raul Prata; Rithely, Thallyson, Everton Felipe e Diego Souza; Reinaldo Lenis e André

O Sport encerrou os preparativos para a final do Pernambucano na tarde desta terça-feira. Sem o técnico Vanderlei Luxemburgo esboçar nada a escalação para a decisão de quarta, contra o Salgueiro, o time rubro-negro "reconheceu" o gramado do Cornélio de Barros com um treino recreativo, seguido de cobrança de penalidades máximas.

O recurso novamente estará à disposição na segunda e decisiva partida entre os times, nesta quarta-feira. Para este confronto, a CBF projeta melhorias no mecanismo, que atualmente vem sendo utilizado na Copa das Confederações.

Nos primeiros 90 minutos da final do Campeonato Pernambucano, na Ilha do Retiro, Sport e Salgueiro empataram por 1x1 no dia 7 de maio. O Leão saiu na frente com gol de André, aos 27 minutos do primeiro tempo. No entanto, com a consulta ao árbitro de vídeo, foi marcado um pênalti a favor do time sertanejo aos 48 minutos do segundo tempo. Depois da análise, a cobrança foi feita aos 56 minutos, por Jean Carlos, que empatou a partida.

No confronto Salgueiro x Sport ao vivo de ida, na Ilha do Retiro, empate por 1x1. Quem vencer no Sertão levanta a taça do Pernambucano 2017. Nova igualdade no placar leva a decisão do título para os pênaltis, uma vez que não há gol qualificado fora de casa.

Pela primeira vez na história, a volta olímpica será dada no Sertão do Estado. Salgueiro e Sport duelam ao vivo hoje a partir das 21h45 desta quarta-feira, no Cornélio de Barros.