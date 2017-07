Sport vira sobre Vitória fora de casa e sai em vantagem na final do Pernambucano Feminino

Após estrearem no Campeonato Pernambucano Feminino 2017 com empate em 1 a 1, Vitória e Sport voltaram a duelar nesta quarta-feira (28) no estádio Barbosão, em Chã Grande, pelo jogo de ida da final. Na condição de mandante, as Tricolores das Tabocas fracassaram e foram goleadas por 5 a 1 pelas Leoas, com gols marcados por Gláucia, duas vezes, Ari, Juliana e Ingryd; Geovana fez o de honra.

Para a volta, a ser realizada às 15h do próximo sábado (1º), as leoninas jogam por qualquer empate, podendo perder pela diferença mínima. A decisão não considera o critério do gol fora de casa, sem contabilizar o o saldo de gols agregado como desempate, dando assim possibilidade de disputa de pênaltis.

Garantido na elite do Brasileirão na última rodada, com vitória ante o Grêmio, o Vitória foi quem começou pressionando e indo ao ataque. Bruna Natiely cobrou falta no meio da pequena área, a meia Geovana apareceu no meio de três marcadoras e, em liberdade, cabeceou bem e tirando do alcance da goleira Lorena.

Leoas chegaram à virada diante das Tricolores no começo do segundo tempo (Foto: Anderson Freire/Sport)

Sentindo o gol sofrido, o Sport buscou criar melhor as jogadas e teve a chance de deixar tudo igual, mas não mostrou qualidade na conclusão. Pouco depois, entretanto, as Leoas deixaram tudo igual em bom lance de Gláucia, que deu o passe para Ari. A atacante dominou e emendou ao fundo do barbante.

Na etapa final, as rubro-negras demonstraram que estavam com mais disposição em campo e conseguiram a virada. Depois de cruzamento e bate-rebate dentro da pequena área, a defesa tricolor não afastou e a sobra ficou no pé de Gláucia. Com muito capricho, a centroavante teve o trabalho apenas de mandar para dentro da meta.

Pouco depois, a mesma Gláucia recebeu na área e aproveitou o espaço cedido pela marcação adversária. Tirando as marcadoras de perto com um belo drible, a goleadora leonina finalizou no cantinho e marcou um bonito gol, praticamente sacramentando o resultado final no Barbosão e sem dar chances de reação para as donas da casa. No final, Juliana e Ingryd voltaram a balançar as redes em favor das visitantes e fizeram a festa, fechando de vez o caixão tricolor.