Com força máxima, Sport faz duelo de irregulares contra Atlético-PR

INCIDENCIAS: Partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, a ser disputada na Ilha do Retiro, em Recife, em Pernambuco

A tarde deste domingo (2), na Ilha do Retiro, vai colocar de frente duas equipes embaladas. Às 16h, Sport e Atlético-PR vão medir forças pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 visando permanecer com a boa fase, uma vez que acumulam sequência positiva e tentam seguir motivados para a continuidade da temporada.

Campeão do Pernambucano pela 41ª vez contra o Salgueiro, o Leão vem de duas partidas sem perder no Brasileirão e visa se distanciar da zona de rebaixamento. No último sábado (24), diante do Santos, o time rubro-negro levou a melhor e teve a primeira vitória como visitante. Na Vila Belmiro, bateu por 1 a 0 e ficou na 15ª posição, com 12 pontos ganhos.

O Furacão, por outro lado, está com a série ainda melhor. Comandado por Eduardo Baptista, que se consagrou profissionalmente pelo clube pernambucano, está a quatro confrontos somente vencendo e já viu a degola ficar cada vez mais distante. No último domingo (25), atropelou o Vitória por 4 a 1, que o deixou na 12ª colocação, com 14 pontos, mas foi goleado pelo Grêmio no primeiro duelo pelas quartas da Copa do Brasil.

Leão com retorno de titulares após Estadual

Para seguir em bom momento na temporada, o Sport tem pela frente o reencontro com Eduardo Baptista, campeão da Copa do Nordeste de 2014. Com força máxima, o Leão possui somente dois desfalques para o duelo com o Atlético-PR, ambos por lesão. O volante Anselmo ainda está fora, enquanto o meia Thomás fica na transição física e sem prazo para retorno.

Em relação ao jogo diante do Salgueiro, pelo Pernambucano, a equipe tem as voltas de Sander, Patrick e Osvaldo, que não puderam jogar por conta de regularização no Estadual. Nos respectivos espaços, saem da titularidade Raul Prata, Rodrigo e Reinaldo Lenis, que estiveram como titulares ante o Santos, na Vila.

Depois do Estadual, Leão vai com força máxima para enfrentar o Furacão na Ilha (Foto: Williams Aguiar/Sport)

O zagueiro Henríquez, poupado contra o Carcará no meio de semana, é cotado para reassumir o lugar ocupado pelo experiente Durval. Peça de referência na cabeça de área leonina, o volante Rithely reconhece a força do estilo a ser promovido pelo técnico adversário, pois estiveram juntos nos rubro-negros.

"A gente sabe o jeito que Eduardo gosta de jogar, que é com as linhas muito próximas. Então a gente tem que ter paciência para rodar a bola e não dar chance de contra-ataque, já que é um jogo importantíssimo. O que planejamos no início do ano era ganhar os dois torneios, mas a Copa do Nordeste não foi possível. Agora, é procurar permanecer com o ritmo para ir bem no Brasileiro e na Sul-Americana", afirmou o meio-campista.

Na Libertadores, Furacão vai com reservas

Tentando chegar ao quinto jogo consecutivo no Brasileiro vencendo, o Atlético-PR vai a campo contra o Sport com time reserva, uma vez que ainda está disputando a Libertadores. Wanderson, que retornou para Curitiba após a derrota na Copa do Brasil, está com a delegação já que não pode atuar nas oitavas do continental.

Estão de volta à titularidade no Furacão o zagueiro Paulo André, que se recuperou de uma contusão, assim como o volante Bruno Guimarães e o atacante Ederson, pois não poderiam jogar diante do Grêmio. Paulo, inclusive, reconhece a motivação do Leão após ser campeão durante o meio de semana.

Zagueiro Paulo André está de volta à zaga do Furacão após duas semanas (Foto: Marco Oliveira/Atlético-PR)

"Não é fácil enfrentar o Sport. É um time que vem da conquista de um título no meio de semana e está empolgado. Tem também um técnico que vem animado, mas conheço o Vanderlei Luxemburgo e sei que ele vai motivar muito seus jogadores. Todos que estão aqui terão a chance de mostrar qualidade e o elenco é qualificado. A gente pretende fazer um grande jogo e sair com a vitória", assegurou o defensor.

Como está disputando a Copa Libertadores, o técnico dos paranaenses não titubeou e decidiu poupar alguns jogadores acostumados entre os 11. São eles Jonathan, Thiago Heleno, Sidcley, Otávio, Nikão e Douglas Coutinho, que serão substituídos por Gustavo Cascardo, Paulo André, Nicolas, Deivid, Pablo e Yago, respectivamente. Como Ederson retorna, Grafite pode seguir entre os reservas.