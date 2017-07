Resultado Sport x Atlético-PR no Brasileirão 2017 (1-0)

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 11ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2017, A SER DISPUTADA NA ILHA DO RETIRO, EM RECIFE, EM PERNAMBUCO

48' FIM DE JOGO! Sport 1 x 0 Atlético-PR

45' Wanderson recebe pela direita com perigo, mas estava em posição de impedimento

44' O juiz marca mais +3 minutos

43' Cobrança feita, mas o goleiro Magrão afasta bem a bola.

43' Escanteio para o Atlético-PR

41' Cobrança de falta de Diego Souza sobra para Samuel Xavier de fora da área, que manda o chute. Weverton defende tranquilo

38' SUBSTITUIÇÃO NO SPORT! Sai Osvaldo e entra Lenis

34' Rogério recebe a bola pela esquerda, bate com veneno na bola, que passa perto do gol de Weverton

32' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR! Sai Lucho González e entra Carlos Alberto

31' SUBSTITUIÇÃO NO SPORT! Sai André e entra Rodrigo

30' ÉÉ GOL DO SPORT!! Diego Souza de Penalti

28' AMARELOU ATLÉTICO-PR! Cartão amarelo para Wanderson

28' PENALTI PARA O SPORT! Rogério chuta para o gol, e a bola bate na cabeça e depois na coxa de Wanderson. Ele estava com os braços abertos, mas o zagueiro não cometeu nada de irregular

27' Diego Souza recebe linda bola dentro da área e manda de cabeça. A bola passa muito perto da trave de Weverton.

24' André dispara pela esquerda e cruza para a área, mas Paulo André faz o corte.

22' Osvaldo chega pela direita, mas não passa por Nicolas

20' Osvaldo faz a foquinha em cima dos marcadores do Atlético, mas é parado por Bruno Guimarães, que recebe cartão amarelo.

19' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR! Sai Matheus Rossetto e entra Bruno Guimarães

14' SUBSTITUIÇÃO NO SPORT! Sai Everton Felipe e entra Rogério

11' Escanteio para o Sport, mas Lucho afasta

07' Diego Souza arranca pelo meio e faz o passe para Everton Felipe pela esquerda, mas ele erra o cruzamento

04' Cobrança de falta com Diego Souza, que manda a bola na área. Ela fica tranquilo nas mãos de Weverton

01' Durval recebe o lançamento pela esquerda e cruza para a área. Lucho corta como pode e manda para fora

00' Começa o segundo tempo!

SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR! Sai Matheus Anjos e entra Yago

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Sport 0 x 0 Atlético-PR

43' O juiz marca +1 minuto de acréscimo.

40' NA TRAVE!! No novo cruzamento na área do Atlético-PR, André recebe bem e finaliza, mas a bola bate na trave.

39' WEVERTON GIGANTE!! Cruzamento vem da direita no segundo pau, Osvaldo apareceu bem para cabecear. O goleiro atleticano faz uma defesa espetacular.

37' Escanteio para o Sport, mas sem perigo.

36' Boa jogada do Sport, que termina com uma finalização forte de Rithely para o gol de Weverton. Ele recebeu a bola depois de arrumada de peito de Diego Souza

33' Cobrança de falta na área para o Atlético-PR, mas Diego Souza tira o perigo da área do Leão.

31' Everton Felipe cobra escanteio, mas Douglas Coutinho afasta bem para o time atleticano.

30' Sander tenta cruzamento, mas Deivid afasta. Escanteio para o Sport

24' Samuel recebe bola em velocidade pela direita, mas Nicolas acompanhou bem e fez o corte na hora do cruzamento.

22' AMARELOU ATLÉTICO-PR! Cartão amarelo para Matheus Rossetto

22' Patrick tenta chute fora da área, mas passa longe do gol.

16' QUASE! Everton Felipe cruza para Osvaldo, que estava dentro da área e posicionado para o chute. Mas erra e perde grande oportunidade.

13' RITHELY!! Everton Felipe ganha de Cascardo e cruza na área com perigo para Diego Souza ajeitar para Rithely, que gira e manda o chute sem direção

12' Osvaldo acha espaço pela direita e bem perto da linha de fundo. Quando ele ia cruzar, Nicolas chega para cortar e mandar para fora.

10' Osvaldo recebe dento da área, arruma no peito e chuta de primeira. Mas a bola vai alta demais do gol de Weverton

08' Equipe do Atlético tenta um lançamento para o centro avante Grafite, mas a bola é forte demais. Tiro de meta para o Leão

07' Escanteio para o Atlético-PR. A bola é lançada na área, e o volante rubro-negro desvia o perigo

04' Sander recebe bola pela esquerda e cruza perto da linha de fundo, a bola sai, e é tiro de meta para o Furacão.

01' Lucho recebe a bola na área e toca para a chegada da Matheus Anjos, o jogador que cai na hora de tentar finalizar. Mas caiu e o juiz manda o jogo seguir.

BOLA ROLANDO NA ILHA DO RETIRO! Sport x Atlético-PR

Sobre a situação do gramado, Comissão técnica do Atlético-PR, inclusive o presidente do clube, tiraram fotos da situação do gramado da Ilha do Retiro. #SportVAVEL

Goleiros do Sport (Magrão e Agenor) estão no gramado fazendo o aquecimento. #SportVAVEL

Furacão vai jogar com: Weverton; Cascardo, Paulo André, Wanderson e Nicolas; Deivid, Rosseto, D. Coutinho, Lucho e M. Anjos; Grafite. #VAVEL

Leão jogará com: Magrão; S. Xavier, R. Alves, Durval e Sander; Patrick, Rithely, Everton Felipe, Diego Souza e Osvaldo; André. #SportVAVEL

Equipes escaladas!

Boa tarde, torcedor! acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe conosco todos os detalhes de Sport x Atlético-PR ao vivo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Fique ligado na VAVEL!

Como está disputando a Copa Libertadores, o técnico dos paranaenses não titubeou e decidiu poupar alguns jogadores acostumados entre os 11. São eles Jonathan, Thiago Heleno, Sidcley, Otávio, Nikão e Douglas Coutinho, que serão substituídos por Gustavo Cascardo, Paulo André, Nicolas, Deivid, Pablo e Yago, respectivamente. Como Ederson retorna, Grafite pode seguir entre os reservas.

O Furacão, por outro lado, está com a série ainda melhor. Comandado por Eduardo Baptista, que se consagrou profissionalmente pelo clube pernambucano, está a quatro confrontos somente vencendo e já viu a degola ficar cada vez mais distante. No último domingo (25), atropelou o Vitória por 4 a 1, que o deixou na 12ª colocação, com 14 pontos, mas foi goleado pelo Grêmio no primeiro duelo pelas quartas da Copa do Brasil.

Será o 10º jogo de Luxemburgo à frente do Maior do Nordeste. A expectativa é de um bom público para reverenciar os campeões estaduais e dar apoio ao time que vem reagindo bem no Brasileirão. "Foi fundamental conquistar quatro pontos longe da Ilha. Agora, temos que buscar os três pontos contra o Atlético-PR, que tem um treinador que conhece nossa equipe. Temos que vencer para continuar subindo na tabela", disse o lateral-direito Samuel Xavier.

Em relação ao jogo diante do Salgueiro, pelo Pernambucano, a equipe tem as voltas de Sander, Patrick e Osvaldo, que não puderam jogar por conta de regularização no Estadual. Nos respectivos espaços, saem da titularidade Raul Prata, Rodrigo e Reinaldo Lenis, que estiveram como titulares ante o Santos, na Vila.

Para seguir em bom momento na temporada, o Sport tem pela frente o reencontro com Eduardo Baptista, campeão da Copa do Nordeste de 2014. Com força máxima, o Leão possui somente dois desfalques para o duelo com o Atlético-PR, ambos por lesão. O volante Anselmo ainda está fora, enquanto o meia Thomás fica na transição física e sem prazo para retorno.

O Leão vem de duas partidas sem perder no Brasileirão e visa se distanciar da zona de rebaixamento. No último sábado (24), diante do Santos, o time rubro-negro levou a melhor e teve a primeira vitória como visitante. Na Vila Belmiro, bateu por 1 a 0 e ficou na 15ª posição, com 12 pontos ganhos.

Campeão do Pernambucano pela 41ª vez contra o Salgueiro, o Leão vem de duas partidas sem perder no Brasileirão e visa se distanciar da zona de rebaixamento. No último sábado (24), diante do Santos, o time rubro-negro levou a melhor e teve a primeira vitória como visitante. Na Vila Belmiro, bateu por 1 a 0 e ficou na 15ª posição, com 12 pontos ganhos.

A tarde deste domingo (2), na Ilha do Retiro, vai colocar de frente duas equipes embaladas. Às 16h, Sport e Atlético-PR vão medir forças pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017.