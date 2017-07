Satisfeito, Luxemburgo enaltece exibição do Sport: ''Foi nosso melhor jogo''

Feliz, Luxa voltou a falar do espírito de decisão que quer de seu time (Foto: Williams Aguiar/Sport Recife)

Pouco mais de um mês sob o comando do Sport, o técnico Vanderlei Luxemburgo disse que a atuação do time diante do Atlético-PR, na tarde deste domingo (2), foi a melhor desde a sua chegada. O comandante fez questão de mencionar a dificuldade da partida e exaltar a aplicação de seus atletas para superar a forte marcação dos atleticanos.



''Foi o nosso melhor jogo. Nós enfrentamos um adversário com uma proposta bem definida, que era de marcação forte e buscar o contra-ataque, e nós sabíamos que eles tinham jogadores pra isso. Mas nós atuamos a maior parte do tempo no campo deles, com propriedade, balanceando o jogo de um lado para o outro e esperando o melhor momento de fazer a jogada. Foram noventa minutos de atenção'', ressaltou Luxa.

O treinador leonino também voltou a bater na tecla da postura e espírito de decisão, que ele tanto cobra de seus jogadores. ''Foi um bom jogo em todos os sentidos. Jogamos com propriedade de quem quer alguma coisa na competição, e não apenas participar. Ganhamos um jogo difícil com propriedade''.

Ainda segundo Luxemburgo, um ponto importante para o comportamento da equipe foi não ter deixado se acomodar com a conquista do título pernambucano, que aconteceu na última quarta-feira, após a vitória por 1 a 0 sobre o Salgueiro no Sertão do estado. ''Falei que o título já está conquistado e agora é pensar pra frente. Esse é um jogo que era pra ser o diferencial. Falei isso a eles, se queriam ficar embaixo ou em cima, que era um jogo decisivo''.

O Leão da Ilha volta a campo na próxima quinta-feira (6), dessa vez para um desafio internacional. O Leão enfrentará o Arsenal de Sarandí, da Argentina, pela segunda fase da Copa Sul-Americana, após eliminar nos pênaltis o Danúbio do Uruguai na primeira fase do torneio. O duelo acontecerá às 19h30 na Ilha do Retiro.